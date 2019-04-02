Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр ВасильевГазета.Ru 06:38

Похоронят Александра Васильева на Смоленском кладбище северной столицы. Он скончался в возрасте 60 лет после многомесячной борьбы с тяжелой болезнью. Васильев родился 15 октября 1958 года.
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«Веселый и талантливый»: Половцев об умершем актере сериала «Улицы разбитых фонарей»

Пятый канал05:35

Стало известно место прощания с актером Васильевым

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Умер актер из «Особенностей национальной охоты»

Национальная служба новостейвчера в 18:49

Как и от чего умирали актеры «Улиц разбитых фонарей»

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Умер актер из «Особенностей национальной охоты»

Известиявчера в 19:15

Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Васильев

RT на русском01:44

В среду на «Ленфильме» попрощаются с умершим актером «Улиц разбитых фонарей»

Петербургский дневниквчера в 21:59
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Происшествия

В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар

Обновлено вчера в 23:08
Политика

За ночь ЦИК Украины обработала менее 1% протоколов

На утро 2 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 97,77% протоколов. При этом к полуночи было подсчитано 97% протоколов.
Обновлено в 01:19
Экономика

Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера

Сбербанк в результате реструктуризации долгов хорватского продуктового ритейлера Agrokor получил права на 40% активов компании Fortenova, в которую был преобразован бизнес Agrokor, говорится в материалах центра раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:44
Здоровье

Дельфинотерапию могут запретить

Денисенко подчеркнула, что плавание с дельфинами не просто не приносит ожидаемой пользы, но и даже может быть травмоопасным для человека.
Обновлено в 04:23
Кино

Семья Юлии Началовой не поддержала идею съёмок фильма о певице

Родители Юлии Началовой не одобрили идею снять фильм о певице. Об этом сообщила представитель артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Обновлено в 05:07
Недвижимость

Минстрой уточнил показатели ввода жилья в России в 2018 году

Ввод жилья в России в 2018 году, по уточненным данным, составил почти 75,7 миллиона квадратных метров, сообщил во вторник на заседании коллегии Минстроя глава ведомства Владимир Якушев.
Обновлено в 05:06
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

Обновлено в 05:37
Происшествия

К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины

Обновлено 30 марта в 10:36
Авто

Названа стоимость новой модели Kia ProCeed

Корейский автопроизводитель Kia объявил стоимость модели ProCeed нового поколения.
Обновлено в 04:10
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Культура

Третьяковскую галерею обвинили в присвоении картин художника-аутиста

Арт-продюсер Александра Мигунова-Тиханюк обвинила Третьяковскую галерею в присвоении 90 картин художника Алекса Хаткевича, который уже 30 лет живет в психиатрической клинике.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Кабаном называла Жанну Фриске ее подруга Ольга Орлова

Орлова и Фриске были вместе и во время работы, и в свободное от нее время, а также придумали друг другу забавные клички: Фриске называла свою подругу Орлом, а та звала ее Дольче Кабаной или Кабаном, позаимствовав прозвище в анекдоте.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Телеканал «360» опубликовал кадры потасовки.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки

Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.
Обновлено в 03:52
Политика

Госдума разрешила охоту с луком

Законопроект, который приравнивает лук к холодному метательному оружию и разрешает охоту с ним, прошел первое чтение в Государственной Думе.
Обновлено в 06:18
Общество

В Польше священники сожгли книги о Гарри Поттере

Обновлено вчера в 15:11
Общество

Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 05:02
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика

Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты

Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Петербурге найден мертвым топ-менеджер крупной строительной компании

Компания «Авиелен А. Г.» специализируется на строительстве и является девелопером проекта «Аэропортсити».
Обновлено в 05:15
Происшествия

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Гаджеты

Новые iPhone получат более ёмкие батареи для зарядки наушников

Новые смартфоны iPhone получат возможность заряжать другие устройства, об этом сообщает авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо.
Обновлено в 06:28
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку

Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 04:30
Политика

МИД РФ посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине

Министерство иностранных дел России посвятило первоапрельскую шутку выборам на Украине.
Обновлено вчера в 11:53
Экономика

Определены самые высокооплачиваемые профессии России

Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Происшествия

В ФРГ сообщили, когда завершат расследование крушения самолета Epic-LT

Промежуточный доклад о причинах падения частного самолета Epic-LT в Германии будет готов в течение двух месяцев, заявил представитель Федерального управления расследования авиационных происшествий ФРГ.
Обновлено вчера в 06:35
Армия и оружие

Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 06:08
Главное