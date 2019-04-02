Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр ВасильевРоссийская газета вчера в 23:36

Актер Александр Васильев, известный по фильмам "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург" и "Особенности национальной охоты" ушел из жизни в возрасте 60 лет. Долгое время он боролся с тяжелой болезнью.
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«Очень горько» — Семен Стругачев о смерти актера сериала «Улицы разбитых фонарей»

Пятый канал04:20

Стало известно место прощания с актером Васильевым

ФАН02:09

Седьмой актер из «Улиц разбитых фонарей» ушел из жизни

Мойка7801:44

Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Васильев

RT на русском01:44

Умер актер из «Особенностей национальной охоты»

Известиявчера в 19:15

Умер актер из «Особенностей национальной охоты»

Национальная служба новостейвчера в 18:49

В среду на «Ленфильме» попрощаются с умершим актером «Улиц разбитых фонарей»

Петербургский дневниквчера в 21:59
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Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС

Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Трое пакистанских солдат погибли при обстреле со стороны Индии

Обновлено в 02:26
Здоровье

В России за несколько лет вдвое выросло число людей с аутизмом

Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра

Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.
Обновлено в 04:45
Экономика

ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Происшествия

В Екатеринбурге с крыши детсада на девочку упал лед

Обновлено в 03:52
Авто

Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

За первые два месяца текущего года на вторичном российском рынке было реализовано 155 535 подержанных кроссоверов и внедорожников, это на 0,5% больше показателей годичной давности.
Обновлено в 02:48
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео

Обновлено в 04:41
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Футбол

Чалов признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 21-го тура РПЛ.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Китае при взрыве газа на похоронах пострадали 66 человек

Обновлено в 01:57
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин

Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
Обновлено в 00:58
Экономика

Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Происшествия

ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море

Обновлено в 03:27
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку

Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В ФРГ сообщили, когда завершат расследование крушения самолета Epic-LT

Промежуточный доклад о причинах падения частного самолета Epic-LT в Германии будет готов в течение двух месяцев, заявил представитель Федерального управления расследования авиационных происшествий ФРГ.
Обновлено вчера в 06:35
Шоу-бизнес

Лена Миро рассказала, почему Бузовой стало плохо после концерта

Скандальный блогер Лена Миро живейшим образом отреагировала на новость о том, что Ольге Бузовой стало плохо после выступления в Мытищах.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Спорт

Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой и Липницкой

Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие

Появилось видео дуэли российских атомных подлодок на Камчатке

Обновлено в 04:10
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Транспорт

«Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажный тариф

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот") со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.
Обновлено вчера в 17:42
Энергетика

«Нафтогаз Украины» намерен привлечь $1 млрд в Китае

"Нафтогаз Украины" может привлечь финансирование в размере $1 млрд в Китае под страховое покрытие китайского кредитного агентства Sinosure.
Обновлено в 05:07
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