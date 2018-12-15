Культура

Скончался актер «Кривого зеркала» Асомов
Известия
14:38

Скончался актер телепередачи «Кривое зеркало» Обид Асомов. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщил в своем Instagram Евгений Петросян. Асомов умер в 55 лет от болезни сердца.
Известия14:38
Евгений Петросян
Вечная память Обиду Асомову. Многочисленные номера в его исполнении будут жить ещё долго на наших экранах. Значит и жизнь на земле его продолжится. Скорблю.
— Евгений ПетросянГазета.Ru 15:51

Подробнее о событии

В Узбекистане умер юморист Обид Асомов

ТАСС18:26

Скончался юморист передачи «Кривое зеркало» Асомов

Life.ru17:28

Петросян сообщил о смерти артиста из «Кривого зеркала»

URA.Ru16:30

Умер актёр «Кривого зеркала» Асомов

RT на русском15:32

Умер актер «Кривого зеркала»

Lenta.ru14:55

В Ташкенте простились с Обидом Асомовым

Sputnik Узбекистан05:29

Скончался участник программы «Кривое зеркало» из Узбекистана

Sputnik Кыргызстанвчера в 10:57

Евгений Петросян не смог прилететь на похороны Обида Асомова

Вести.UZ02:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Музыка

Путин лично поздравил дирижера Темирканова с 80-летием

Обновлено в 16:58
Кино

Фильм «Холодная война» получил главную премию Европейской киноакадемии

Европейская киноакадемия назвала картину «Холодная война» польского режиссёра Павла Павликовского лучшим фильмом 2018 года.
Обновлено в 17:29
Кино

Камбербэтч снялся в фильме о Brexit

Обновлено в 16:16
Кино

Данила Козловский снимет фильм на основе исторических событий

Обновлено вчера в 21:57
Театры

Медведев вручил награды театрам, поставившим русскую классику

Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил правительственной премией три российских театра, сообщает 15 декабря издание «Экономика сегодня».
Обновлено в 14:27
Кино

Вышел тизер полнометражного продолжения «Аббатства Даунтон»

Шоу впервые вышло в 2010-м, а уже через год умудрилось попасть в книгу рекордов Гиннесса как "самый обсуждаемый критиками телесериал".
Обновлено в 05:22
Культура

Поперечный снялся в фильме, а Монеточка сделала для него саундтрек

В фильме, в котором снялся блогер, можно услышать песню певицы Монеточки «Козырный туз».
Обновлено в 13:40
Культура

Медведев поздравил ансамбль «Березка» с юбилеем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С. Надеждиной с 70-летним юбилеем.
Обновлено в 11:18
Музыка

Телеканал BBC заснял «телепортацию» мальчика в эфире выпуска новостей

Необычное явление заметили зрители британского телеканала BBC во время прямого эфира выпуска новостей.
Обновлено в 10:16
Музыка

Роберт Смит пообещал новый альбом Cure к введению в Зал славы

Дату выпуска Смит не назвал, но намекнул, что услышать его поклонники успеют к церемонии введения в Зал славы, которая назначена на 29 марта 2019 года.InterMedia напоминает, что порадовать фанатов чем-то новым Роберт обещал еще в прошлом году к 40-летию группы, но не получилось.
Обновлено в 09:36
Музыка

Дима Билан и Александр Филин спели для «Лебединого озера»

Александр Филин и Дима Билан записали совместную песню для «Лебединого озера».
Обновлено в 15:08
Кино

Организаторы кинофестиваля в Якутии потеряли победителей

На конкурсную программу отобрали 82 работы. Фильм о Якутии смотрели в зимнем кинотеатре под открытым небом.
Обновлено в 09:15
Культура

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Обновлено в 14:15
Театры

Гастроли Русского духовного театра «Глас» прошли в Сербии

Ранее в сезоне Русский духовный театр уже посетили с гастролями Париж, Берлин, Калининград, Советск, Варшаву.
Обновлено в 04:53
Культура

Смех и мат: предложение Путина

Заседание Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге, которое провел президент России Владимир Путин, посвятили обсуждению национальной программы в этой сфере, а именно — ее наполнению, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 09:52
ещё по теме
Евгений Петросян
Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное