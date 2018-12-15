Вечная память Обиду Асомову. Многочисленные номера в его исполнении будут жить ещё долго на наших экранах. Значит и жизнь на земле его продолжится. Скорблю.

Скончался актер телепередачи «Кривое зеркало» Обид Асомов. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщил в своем Instagram Евгений Петросян. Асомов умер в 55 лет от болезни сердца.

Музыка Музыка Путин лично поздравил дирижера Темирканова с 80-летием

Кино Кино Фильм «Холодная война» получил главную премию Европейской киноакадемии Европейская киноакадемия назвала картину «Холодная война» польского режиссёра Павла Павликовского лучшим фильмом 2018 года.

Кино Кино Камбербэтч снялся в фильме о Brexit

Кино Кино Данила Козловский снимет фильм на основе исторических событий

Театры Театры Медведев вручил награды театрам, поставившим русскую классику Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил правительственной премией три российских театра, сообщает 15 декабря издание «Экономика сегодня».

Кино Кино Вышел тизер полнометражного продолжения «Аббатства Даунтон» Шоу впервые вышло в 2010-м, а уже через год умудрилось попасть в книгу рекордов Гиннесса как "самый обсуждаемый критиками телесериал".

Культура Культура Поперечный снялся в фильме, а Монеточка сделала для него саундтрек В фильме, в котором снялся блогер, можно услышать песню певицы Монеточки «Козырный туз».

Культура Культура Медведев поздравил ансамбль «Березка» с юбилеем Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С. Надеждиной с 70-летним юбилеем.

Музыка Музыка Телеканал BBC заснял «телепортацию» мальчика в эфире выпуска новостей Необычное явление заметили зрители британского телеканала BBC во время прямого эфира выпуска новостей.

Музыка Музыка Роберт Смит пообещал новый альбом Cure к введению в Зал славы Дату выпуска Смит не назвал, но намекнул, что услышать его поклонники успеют к церемонии введения в Зал славы, которая назначена на 29 марта 2019 года.InterMedia напоминает, что порадовать фанатов чем-то новым Роберт обещал еще в прошлом году к 40-летию группы, но не получилось.

Музыка Музыка Дима Билан и Александр Филин спели для «Лебединого озера» Александр Филин и Дима Билан записали совместную песню для «Лебединого озера».

Кино Кино Организаторы кинофестиваля в Якутии потеряли победителей На конкурсную программу отобрали 82 работы. Фильм о Якутии смотрели в зимнем кинотеатре под открытым небом.

Театры Театры Гастроли Русского духовного театра «Глас» прошли в Сербии Ранее в сезоне Русский духовный театр уже посетили с гастролями Париж, Берлин, Калининград, Советск, Варшаву.