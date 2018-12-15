Вечная память Обиду Асомову. Многочисленные номера в его исполнении будут жить ещё долго на наших экранах. Значит и жизнь на земле его продолжится. Скорблю.

Скончался актер телепередачи «Кривое зеркало» Обид Асомов. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщил в своем Instagram Евгений Петросян. Асомов умер в 55 лет от болезни сердца.

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Театры Театры Медведев вручил 3 премии за лучше русские классические постановки Лидерами в лучшей постановке стали новосибирский театр "Глобус" (постановка "Игрок"), бурятский театр "Ульгэр" (постановка "Руслан и Людмила") и Ставропольский краевой театр кукол (постановка "Аленький цветочек").

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Культура Культура Медведев поздравил ансамбль «Березка» с юбилеем Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С. Надеждиной с 70-летним юбилеем.

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Музыка Музыка На концерт IC3PEAK в Петербурге пришла полиция В субботу, 15 декабря, перед началом концерта группы IC3PEAK в клуб «КПД» в Петербурге пришли сотрудники полиции.

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Кино Кино В «Родине» покажут «Мертвеца» и «Скотт Пилигрим против всех» В петербургском киноцентре "Родина" пройдет предновогодний "артпоказ". В нем покажут популярные фильмы на большом экране.

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Музыка Музыка Дима Билан и Александр Филин спели для «Лебединого озера» Александр Филин и Дима Билан записали совместную песню для «Лебединого озера».