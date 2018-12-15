Культура
Скончался актер «Кривого зеркала» Асомов
Скончался актер «Кривого зеркала» АсомовИзвестия14:38
Скончался актер телепередачи «Кривое зеркало» Обид Асомов. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщил в своем Instagram Евгений Петросян. Асомов умер в 55 лет от болезни сердца.
Известия14:38
Вечная память Обиду Асомову. Многочисленные номера в его исполнении будут жить ещё долго на наших экранах. Значит и жизнь на земле его продолжится. Скорблю.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Музыка
Путин поздравил Темирканова с юбилеем на гала-концерте
Обновлено в 15:33
Кино
Данила Козловский снимет исторический фильм
Обновлено в 08:50
Кино
Камбербэтч снялся в фильме о Brexit
Обновлено в 16:16
Театры
Медведев вручил награды театрам, поставившим русскую классику
Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил правительственной премией три российских театра, сообщает 15 декабря издание «Экономика сегодня».
Обновлено в 14:27
Культура
Медведев поздравил ансамбль «Березка» с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С. Надеждиной с 70-летним юбилеем.
Обновлено в 11:18
Кино
В Сеть выложили первый тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон»
В Сети появился первый тизер-трейлер драматического полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».
Обновлено в 04:15
Кино
Лучшим европейским фильм была признана «Холодная война» Павликовского
На церемонии награждения премией Европейской киноакадемии, которая неофициально называется европейским "Оскаром", наибольшее количество призов получил фильм польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война", включая награды за лучший фильм, режиссуру и сценарий.
Обновлено в 16:42
Музыка
«Телепортация» мальчика в эфире выпуска новостей попала на видео
Мальчик внезапно «телепортировался» во время выпуска новостей.
Обновлено в 13:26
Музыка
Роберт Смит пообещал новый альбом Cure к введению в Зал славы
Дату выпуска Смит не назвал, но намекнул, что услышать его поклонники успеют к церемонии введения в Зал славы, которая назначена на 29 марта 2019 года.InterMedia напоминает, что порадовать фанатов чем-то новым Роберт обещал еще в прошлом году к 40-летию группы, но не получилось.
Обновлено в 09:36
Культура
В Армении закрыли последнюю передачу на русском языке
На изменение языка в телевизионных передачах в Армении было выделено порядка 35 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 16:22
Музыка
Дима Билан и Александр Филин спели для «Лебединого озера»
Александр Филин и Дима Билан записали совместную песню для «Лебединого озера».
Обновлено в 15:08
Кино
Организаторы кинофестиваля в Якутии потеряли победителей
На конкурсную программу отобрали 82 работы. Фильм о Якутии смотрели в зимнем кинотеатре под открытым небом.
Обновлено в 09:15
Культура
Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье
Обновлено в 14:15
Театры
Гастроли Русского духовного театра «Глас» прошли в Сербии
Ранее в сезоне Русский духовный театр уже посетили с гастролями Париж, Берлин, Калининград, Советск, Варшаву.
Обновлено в 04:53
Культура
Смех и мат: предложение Путина
Заседание Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге, которое провел президент России Владимир Путин, посвятили обсуждению национальной программы в этой сфере, а именно — ее наполнению, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 09:52