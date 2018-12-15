Культура
Скончался актер «Кривого зеркала» Асомов
Скончался актер «Кривого зеркала» АсомовИзвестия14:38
Скончался актер телепередачи «Кривое зеркало» Обид Асомов. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщил в своем Instagram Евгений Петросян. Асомов умер в 55 лет от болезни сердца.
Известия14:38
Вечная память Обиду Асомову. Многочисленные номера в его исполнении будут жить ещё долго на наших экранах. Значит и жизнь на земле его продолжится. Скорблю.
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