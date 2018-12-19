Кино

Умер российский актер Олег Мартьянов
Lenta.ru
17:27

Заслуженный артист России, актер Малого театра Олег Мартьянов скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщили представители театра. «Всю свою творческую жизнь – 45 лет – он посвятил служению Малому театру», — говорится в сообщении.
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