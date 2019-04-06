Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия ЗолотухинаВести.Ru 03:53

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина. О смерти супруги Золотухина сообщила в "Фейсбуке" ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотириади. О времени и месте похорон будет известно сегодня ближе к вечеру, уточнила она.
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Вдова Валерия Золотухина скончалась на 71-м году жизни

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Умерла вдова Валерия Золотухина

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Скончалась вдова Валерия Золотухина

OAnewsвчера в 12:43

Умерла вдова Валерия Золотухина

StarHit.ru03:30

Умерла вдова Валерия Золотухина

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Умерла жена Валерия Золотухина

Газета.Ru02:27

Умерла вдова Валерия Золотухина

ИА InterMediaвчера в 08:14
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Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы

Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
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В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании

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Происшествия

В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой

Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
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Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни

В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
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Происшествия

На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар

Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
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Общество

Назван регион России с самым дорогим борщом

"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Наука

Ученые описали древнее существо с длинными щупальцами

Ученый подробно описал этих существ с длинными щупальцами.
Обновлено в 01:24
Политика

Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в матче 22-го тура премьер-лиги

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Футбол

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Стали известны составы команд

Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» назвали составы на матч 28-го тура немецкой Бундеслиги.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР

В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.
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Децла посмертно признали «Хип-хоп-легендой»

Рэпера посмертно признали "Хип-хоп-легендой" - награду вручили отцу Толмацкого, Напомним, о смерти Децла стало известно утром 3 февраля - по словам концертного директора артиста, который приехал с концертом в Ижевск, причиной смерти стала остановка сердца.
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Тренер «Тампы» заявил, что рекорд Кучерова важен для всей команды

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В России появится новая медицинская специализация

С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
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Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
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Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
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Авто

Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в апреле

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Политика

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
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Соловьев выгнал из эфира польского эксперта

Эксперт назвал гостей передачи "отвратительным шовинистами" и позволил себе еще несколько провокационных высказываний Телеведущему Владимиру Соловьеву снова пришлось выгнать из эфира приглашенного эксперта.
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Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
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Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя

F-16 – истребитель военно-воздушных сил Нидерландов - получил серьёзные повреждения во время учений, которые проходили на авиабазе Леуварден.
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Валерий Золотухин
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР. С октября 2011 по март 2013 года был художественным руководителем Театра на Таганке.
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