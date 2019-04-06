Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия ЗолотухинаВести.Ru 03:53
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина. О смерти супруги Золотухина сообщила в "Фейсбуке" ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотириади. О времени и месте похорон будет известно сегодня ближе к вечеру, уточнила она.
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