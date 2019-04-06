Скончалась вдова Валерия ЗолотухинаВести.Ru 03:53

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина. О смерти супруги Золотухина сообщила в "Фейсбуке" ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотириади. О времени и месте похорон будет известно сегодня ближе к вечеру, уточнила она.

Экономика В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.

Шоу-бизнес Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.

Происшествия В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.

Происшествия В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.

Политика Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.

Происшествия На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Общество Назван регион России с самым дорогим борщом "Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.

Наука Ученые описали древнее существо с длинными щупальцами Ученый подробно описал этих существ с длинными щупальцами.

Политика Польша потребует от Германии $900 млрд репараций Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Политика В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.

Музыка Децла посмертно признали «Хип-хоп-легендой» Рэпера посмертно признали "Хип-хоп-легендой" - награду вручили отцу Толмацкого, Напомним, о смерти Децла стало известно утром 3 февраля - по словам концертного директора артиста, который приехал с концертом в Ижевск, причиной смерти стала остановка сердца.

Здоровье В России появится новая медицинская специализация С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.

Происшествия На севере Бразилии обрушилась часть моста Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.

Общество В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.

Политика Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.

Политика Посла Украины вызвали в МИД Венгрии Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.

Политика Соловьев выгнал из эфира польского эксперта Эксперт назвал гостей передачи "отвратительным шовинистами" и позволил себе еще несколько провокационных высказываний Телеведущему Владимиру Соловьеву снова пришлось выгнать из эфира приглашенного эксперта.

Гаджеты Студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов Двое китайских студентов обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали поддельные iPhone на настоящие, после чего их продавали.

Шоу-бизнес Ирина Салтыкова призналась, что выпивала перед выступлениями Исполнительница хита «Серые глаза» вспомнила о том, как в середине 90-х боялась выходить на сцену, поэтому для храбрости выпивала рюмку водки.

Происшествия Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.