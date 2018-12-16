Общество
На 92-м году жизни скончалась член Совета при президенте России по правам человека, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.
RT на русском14:16
Это страшная потеря не только для совета, но и для всего правозащитного сообщества, потеря абсолютно невосполнимая. Все, кто любит Людмилу Михайловну, конечно, продолжат ее дело. Я уверен, что мы все соберемся проститься с Людмилой Михайловной, но пока неизвестно, когда это будет и где.
— Михаил Федотов, российский юристМИР 24 12:47
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