Культура
Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги ЛиптонИнтерфакс 03:55
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News. В заявлении семьи актрисы говорится, что она скончалась от рака в окружении семьи и близких.
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Политика
Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии
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Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео
Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
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В Татарстане сошел с рельсов тепловоз
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Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
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По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
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Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ
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Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов
«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
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Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
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Водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал в Кузбассе ДТП с полицейской машиной. В аварии пострадали два человека.
Обновлено в 05:04
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Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области
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Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
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Смартфон Huawei Y7 Prime получил «кожаную» версию с 64 ГБ ПЗУ
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Футбол
Буффон не собирается завершать карьеру
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру, даже если ПСЖ не продлит с ним контракт.
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Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти
По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
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Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
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Экономика
На торги выставлено имущество «Экопромбанка» стоимостью 371 млн
Конкурсный управляющий ОАО АКБ «Экопромбанк» объявил торги, на которых будет реализовано имущество компании в 38 лотах стоимостью 371 млн рублей.
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В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
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