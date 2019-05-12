Культура

Скончалась актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги ЛиптонИнтерфакс 03:55

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" ушла из жизни на 73-м году жизни, сообщает ABC News. В заявлении семьи актрисы говорится, что она скончалась от рака в окружении семьи и близких.
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Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»

RT на русском01:16

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

ТАСС01:33

Умерла сыгравшая в сериале «Твин Пикс» актриса Пегги Липтон

РБК01:20

В США скончалась актриса Пегги Липтон, сыгравшая в сериале «Твин Пикс»

Эхо Москвы03:30

Умерла звезда сериала «Твин Пикс»

Газета.Ru01:11

В США умерла актриса из сериала «Твин Пикс»

РИА Новости01:00

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

РЕН ТВ00:58
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Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии

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«Трое детей погибли из-за минометного обстрела террористами города Скальбия на севере провинции Хама», — сообщил телеканал.
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Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
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Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
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Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов

«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
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По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
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Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
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Московские мотоциклисты организуют пробег в память о Доренко

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Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

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На торги выставлено имущество «Экопромбанка» стоимостью 371 млн

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В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

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Фанаты «Зенита» и ЦСКА устроили массовую драку у Казанского собора

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Американская актриса.
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Твин Пикс
Twin Peaks, сериал, 1990–2017 (16+)
История начинается с известия о находке обнаженного тела старшеклассницы Лоры Палмер, завёрнутого в полиэтилен и выброшенного волнами на берег озера. В ходе расследования перед внимательными взглядами агента Купера, шерифа Трумана и его помощников проходят разные жители Твин Пикс. Постепенно зритель открывает для себя темную и страшную сторону жизни обитателей на первый взгляд тихого и мирного городка.
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