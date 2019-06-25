Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла ПокровскаяBFM.ru 07:24
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни. Об этом сообщил РБК ее сын, актер Михаил Ефремов, эту информацию подтвердили в Московском художественном театре имени Чехова.
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Общество
«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков
Информацию проверят Сегодня стало известно, что глава Бурятии Алексей поручил создать межведомственную комиссию по обращению жителей Россошино.
Обновлено в 01:47
Авто
«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Самыми убыточными для страховщиков в 2018 году стали автомобили отечественных ГАЗ и ВАЗ (LADA).
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Роухани пообещал дать решительный ответ на нарушение США границ страны
Тегеран решительно ответит на повторное нарушение со стороны США границ Ирана, заявил президент Ирана Хасан Роухани по телефону своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону.
Обновлено в 16:02
Политика
МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено в 11:31
Политика
США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
"Меморандум предполагает выделение 4 миллионов долларов на строительство шести складов боеприпасов за два года для министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес
«Парикмахерская у метро?» Юзеры раскритиковали новую прическу Собчак
Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, которую она сделала в парикмахерской после окрашивания.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Технологии
На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете
"Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными", - отметила директор ФИПИ Оксана Решетникова.
Обновлено в 19:06
Финансы
Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США
В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.
Обновлено в 18:36
Футбол
«Краснодар» отправился в Австрию
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Происшествия
Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Экономика
Путину представили программу форума «Реки России»
Губернатор Тверской области Игорь Руденя представил президенту России Владимиру Путину программу Национального туристского форума «Реки России», сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 15:04
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Общество
Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей
Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа
Бывшая гимнастка и мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа.
Обновлено в 12:33
Экономика
IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году
IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:50
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Политика
В ФРС заявили о возросших рисках для экономики США
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов Джером Пауэлл сообщил о возросших рисках для американской экономики.
Обновлено в 14:59
Здоровье
Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
Обновлено в 01:23
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Экономика
Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе
Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Авто
Суперкар BMW Vision M Next обрисовал будущее M-моделей
Технически BMW Vision M Next продолжает идею серийной модели BMW i8 — это гибридный спорткар, у которого на передней оси установлен электродвигатель, а задние колеса приводит бензиновый турбомотор.
Обновлено в 09:24
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о запуске «Мегафоном» сети выдачи заказов
«Мегафон» запускает проект по установке постаматов и пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.
Обновлено в 19:53