Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила ЕфремоваРоссийская газета 07:50

Причина смерти артистки не названа. Время и место прощания станут известны позднее. Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой.
Читать в источнике
Михаил Ефремов
Сепсис… Нужно было переливание крови, а переливание было невозможно, потому что была очень больная печень. Наверное, это старость — болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить. Она полгода уже не вставала.
— Михаил Ефремов, актёрТелеканал 360° 10:37

Подробнее о событии

«Изумительный человек, грандиозного таланта учитель». Какой запомнят народную артистку Аллу Покровскую

Телеканал 360°10:37

Ефремов раскрыл причину смерти матери

Дни.ру11:28

Названа причина смерти актрисы Аллы Покровской

РИА Новости09:07

Садальский вспомнил, как признавался в любви Алле Покровской

Телепрограмма12:38

Умерла мама Михаила Ефремова

StarHit.ru07:20

«Константа искренности и правды». Воспоминания об Алле Покровской

ТАСС09:50

Михаил Ефремов назвал причину смерти матери

РЕН ТВ07:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
Политика

США выделят Украине $4 млн на строительство военных складов

«Меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для министерства обороны Украины», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 20:20
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено в 20:55
Политика

Украина не добилась раздора в ПАСЕ, отметила Захарова

Украине не удалось посеять раздор в ПАСЕ путем неуместной "поправочной" вакханалии, написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отзыв Украиной своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации.
Обновлено в 11:37
Здоровье

Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%

Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 20:15
Политика

Депутаты приняли закон о переименовании администрации Приморья

Депутаты Приморья в среду в трех чтениях одобрили переименование краевой администрации в правительство, сообщают региональные власти.
Обновлено в 21:58
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Усадебные участки подтопило в Тайшетском районе и Нижнеудинске

В реках Бирюса и Уда резко поднялась вода, из-за чего в населенных пунктах уже подтапливает приусадебные участки.
Обновлено в 23:01
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Обновлено в 22:08
Спорт

Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр

Обновлено в 12:16
Авто

Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos

Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие

Дивизионы С-300 и «Панцирь-С» заступили на боевое дежурство в ЦВО

Обновлено в 22:44
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Несмотря на протест депутатов, делегация России имеет право участвовать в работе ПАСЕ, однако голосовать по вопросам, связанным с её полномочиями, не может.
Обновлено в 04:25
Здоровье

Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
Обновлено в 01:23
Политика

Россия и Япония согласовывают время и программу встречи Путина и Абэ

Агентство подчеркивает, что время и программа встречи лидеров России и Японии находятся в стадии согласования.
Обновлено в 23:06
Интернет

Mail.ru откажется от паролей в почте

Вместо пароля, от которого компания планирует полностью отказаться в будущем, пользователям будут присылать push-уведомление или одноразовый код по sms, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Mail.ru.
Обновлено в 06:18
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Финансы

Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США

В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.
Обновлено в 18:36
Авто

С начала года рынок грузовиков с пробегом сократился на 60%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев текущего года объем рынка грузовых автомобилей* с пробегом в России составил около 107,4 тыс. единиц, что на 59,7% меньше, чем в январе – мае 2018 года.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе

Обновлено в 22:20
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Футбол

«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна

Обновлено в 13:52
Политика

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров досрочно подал в отставку

Глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров вечером в понедельник, 24 июня, объявил о своем уходе с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 12:32
Энергетика

Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр

В долгосрочной же перспективе населению России следует ждать существенного повышения цен на топливо, считает эксперт.
Обновлено в 06:27
Происшествия

На Камчатке произошло сильное землетрясение

Обновлено в 05:45
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:14
Футбол

41-летний Буффон может вернуться в «Ювентус» в качестве игрока

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон может вернуться в "Ювентус", утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 17:33
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено в 21:00
ещё по теме
Алла Покровская
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр. Народная артистка РСФСР. Педагог Школы-студии МХАТ, профессор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное