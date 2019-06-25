Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила ЕфремоваРоссийская газета 07:50
Причина смерти артистки не названа. Время и место прощания станут известны позднее. Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой.
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Сепсис… Нужно было переливание крови, а переливание было невозможно, потому что была очень больная печень. Наверное, это старость — болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить. Она полгода уже не вставала.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
Политика
США выделят Украине $4 млн на строительство военных складов
«Меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для министерства обороны Украины», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 20:20
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено в 20:55
Политика
Украина не добилась раздора в ПАСЕ, отметила Захарова
Украине не удалось посеять раздор в ПАСЕ путем неуместной "поправочной" вакханалии, написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отзыв Украиной своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации.
Обновлено в 11:37
Здоровье
Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%
Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 20:15
Политика
Депутаты приняли закон о переименовании администрации Приморья
Депутаты Приморья в среду в трех чтениях одобрили переименование краевой администрации в правительство, сообщают региональные власти.
Обновлено в 21:58
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Усадебные участки подтопило в Тайшетском районе и Нижнеудинске
В реках Бирюса и Уда резко поднялась вода, из-за чего в населенных пунктах уже подтапливает приусадебные участки.
Обновлено в 23:01
Спорт
Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр
Обновлено в 12:16
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Несмотря на протест депутатов, делегация России имеет право участвовать в работе ПАСЕ, однако голосовать по вопросам, связанным с её полномочиями, не может.
Обновлено в 04:25
Здоровье
Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
Обновлено в 01:23
Политика
Россия и Япония согласовывают время и программу встречи Путина и Абэ
Агентство подчеркивает, что время и программа встречи лидеров России и Японии находятся в стадии согласования.
Обновлено в 23:06
Интернет
Mail.ru откажется от паролей в почте
Вместо пароля, от которого компания планирует полностью отказаться в будущем, пользователям будут присылать push-уведомление или одноразовый код по sms, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Mail.ru.
Обновлено в 06:18
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Финансы
Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США
В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.
Обновлено в 18:36
Авто
С начала года рынок грузовиков с пробегом сократился на 60%
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев текущего года объем рынка грузовых автомобилей* с пробегом в России составил около 107,4 тыс. единиц, что на 59,7% меньше, чем в январе – мае 2018 года.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе
Обновлено в 22:20
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Футбол
«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна
Обновлено в 13:52
Политика
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров досрочно подал в отставку
Глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров вечером в понедельник, 24 июня, объявил о своем уходе с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 12:32
Энергетика
Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр
В долгосрочной же перспективе населению России следует ждать существенного повышения цен на топливо, считает эксперт.
Обновлено в 06:27
Происшествия
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Обновлено в 05:45
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:14
Футбол
41-летний Буффон может вернуться в «Ювентус» в качестве игрока
Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон может вернуться в "Ювентус", утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 17:33
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено в 21:00