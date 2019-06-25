Скончалась актриса Алла ПокровскаяBFM.ru 07:24

Алла Покровская умерла в возрасте 81 года. На счету народной артистки РСФСР и педагога Школы-студии МХАТ более 30 ролей в советском и российском кино. О времени и месте прощания с актрисой пока не сообщается.

с чего всё началось

Сепсис… Нужно было переливание крови, а переливание было невозможно, потому что была очень больная печень. Наверное, это старость — болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить. Она полгода уже не вставала.

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