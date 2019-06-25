Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла ПокровскаяBFM.ru 07:24

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни. Об этом сообщил РБК ее сын, актер Михаил Ефремов, эту информацию подтвердили в Московском художественном театре имени Чехова.
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Михаил Ефремов
Сепсис… Нужно было переливание крови, а переливание было невозможно, потому что была очень больная печень. Наверное, это старость — болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить. Она полгода уже не вставала.
— Михаил Ефремов, актёрТелеканал 360° 10:37
с чего всё началось

Михаил Ефремов назвал причину смерти матери

Актриса театра и кино Алла Борисовна Покровская скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщил сын народной артистки РСФСР, актер Михаил Ефремов.
РЕН ТВ07:25

Подробнее о событии

Умерла мама Михаила Ефремова

StarHit.ru07:20

Михаил Ефремов назвал причину смерти Аллы Покровской

РБК11:26

«Изумительный человек, грандиозного таланта учитель». Какой запомнят народную артистку Аллу Покровскую

Телеканал 360°10:37

Названа причина смерти актрисы Аллы Покровской

РИА Новости09:07

Ефремов раскрыл причину смерти матери

Дни.ру11:28

«Константа искренности и правды». Воспоминания об Алле Покровской

ТАСС09:50

Михаил Ефремов назвал причину смерти матери

РЕН ТВ07:25
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Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео

Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
Обновлено в 12:00
Происшествия

На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва

Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Украинские силовики покидают линию соприкосновения в ЛНР

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские военнослужащие покинули позиции у линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой.
Обновлено в 11:56
Космос

При спуске «Союза» с орбиты произошла нештатная ситуация

Обновлено в 03:40
Армия и оружие

На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран

Обновлено в 07:02
Происшествия

Инспекторы ГИБДД принимали роды у женщины в пробке на КАД

Обновлено в 11:50
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Обновлено в 11:31
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто

В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Общество

Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть

В ведомстве рассказали, что в 2018 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 645 тысяч человек из них 3,7 тысячи получили высший балл.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

Обновлено в 10:58
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Российские ВКС уничтожили в Сирии обстрелявших «Хмеймим» террористов

Обновлено в 12:12
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Политика

Трамп решил разорвать договор с Японией о гарантиях безопасности

Обновлено в 02:39
Музыка

Киркоров показал новый клип с голосовым помощником «Марусей»

Филипп Киркоров представил новый клип на песню «Стеснение пропало», одним из главных героев которого стал голосовой помощник от Mail.ru Group «Маруся».
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Авто

Fiat 500 вошел в пятерку самых популярных автомобилей в Европе

Обновлено в 06:43
Происшествия

В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки

Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 10:48
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Авто

Электрокар Lightyear One оснащен солнечной батареей

Для начала, нужно было спроектировать автомобиль так, чтобы разместить достаточное количество составляющих, поглощающих солнечный свет, а во-вторых, улучшить в связи с этим вес модели.
Обновлено в 09:04
Политика

Раскрыты детали побега Петра Порошенко с Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко планирует побег из страны.
Обновлено в 06:31
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Алла Покровская
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр. Народная артистка РСФСР. Педагог Школы-студии МХАТ, профессор.
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