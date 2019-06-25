Скончалась актриса Алла ПокровскаяBFM.ru 07:24

Актриса театра и кино Алла Борисовна Покровская скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщил сын народной артистки РСФСР, актер Михаил Ефремов.

с чего всё началось

Сепсис… Нужно было переливание крови, а переливание было невозможно, потому что была очень больная печень. Наверное, это старость — болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить. Она полгода уже не вставала.

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