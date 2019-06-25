Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла ПокровскаяBFM.ru 07:24
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни. Об этом сообщил РБК ее сын, актер Михаил Ефремов, эту информацию подтвердили в Московском художественном театре имени Чехова.
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Сепсис… Нужно было переливание крови, а переливание было невозможно, потому что была очень больная печень. Наверное, это старость — болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить. Она полгода уже не вставала.
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Актриса театра и кино Алла Борисовна Покровская скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщил сын народной артистки РСФСР, актер Михаил Ефремов.РЕН ТВ07:25
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
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Происшествия
Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео
Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
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Политика
Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
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Происшествия
На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва
Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
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Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
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Происшествия
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В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
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Армия и оружие
Украинские силовики покидают линию соприкосновения в ЛНР
Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские военнослужащие покинули позиции у линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой.
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Космос
При спуске «Союза» с орбиты произошла нештатная ситуация
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран
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Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации.
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Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Общество
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть
В ведомстве рассказали, что в 2018 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 645 тысяч человек из них 3,7 тысячи получили высший балл.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
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Экономика
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Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
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Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
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Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
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Музыка
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Филипп Киркоров представил новый клип на песню «Стеснение пропало», одним из главных героев которого стал голосовой помощник от Mail.ru Group «Маруся».
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Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
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Обновлено в 06:43
Происшествия
В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки
Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.
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Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
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Для начала, нужно было спроектировать автомобиль так, чтобы разместить достаточное количество составляющих, поглощающих солнечный свет, а во-вторых, улучшить в связи с этим вес модели.
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Политика
Раскрыты детали побега Петра Порошенко с Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко планирует побег из страны.
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