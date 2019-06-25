Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила ЕфремоваРоссийская газета 07:50
Причина смерти артистки не названа. Время и место прощания станут известны позднее. Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой.
Читать в источнике
Оценить132
Сепсис… Нужно было переливание крови, а переливание было невозможно, потому что была очень больная печень. Наверное, это старость — болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить. Она полгода уже не вставала.
с чего всё началось
Актриса театра и кино Алла Борисовна Покровская скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщил сын народной артистки РСФСР, актер Михаил Ефремов.РЕН ТВ07:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Политика
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Энергетика
Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 13:56
Технологии
«Калашников» создал уникальное ружьё для борьбы с беспилотниками
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете
Несколько флаконов шампуня и дезодоранта стали добычей сотрудников Росгвардии, укравших их из супермаркета в Сочи.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов останется под арестом
Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:46
Культура
Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:00
Спорт
Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже
Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Москве произошел крупный природный пожар
Обновлено в 14:02
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Наука
Тайна Чернобыля: почему растения не погибают от радиации
При высоких дозах радиации ДНК искажается, и клетки погибают, при более низких возникают повреждения в виде мутаций – клетка перерождается в раковую и начинает бесконтрольно размножаться.
Обновлено в 04:55
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
Обновлено вчера в 00:27
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Гаджеты
Выпущено приложение, стирающее людей с фотографий
Магазин приложений App Store теперь предлагает необычную новинку под названием Bye Bye Camera, с помощью которой пользователи могут удалять людей с фотографий.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Хоккей
Бобровский провёл переговоры с «Флоридой» и отправился в Нью-Йорк
По сообщению журналиста Криса Джонстона, вратарь провёл переговоры с представителями «Пантерз».
Обновлено в 11:54
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Российские военные представили беспилотник в виде совы
Российские военные представили беспилотник в форме полярной совы на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:05
Теннис
Блинкова вышла во второй раунд квалификации Уимблдона
Обновлено в 08:19
Экономика
На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии
На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.
Обновлено в 11:20
Экономика
Власти Петербурга: специнвестконтракт с Hyundai рассчитан до 2027 года
Специальный инвестиционный контракт (СПИК) Hyundai Motor, подписанный ранее с Минпромторгом РФ и правительством Санкт-Петербурга, рассчитан до 2027 года.
Обновлено в 14:01
Политика
Украина запретила ввоз еще двух книг из России
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны еще двух книг из России, усмотрев в них "признаки пропаганды", сообщила в вторник пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:33
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено в 08:36
Футбол
Гол Азмуна с пенальти принес «Зениту» победу над «Левски»
Обновлено в 14:06
Общество
Челябинск вошел в тройку самых агрессивных городов России
По данным федерального социологического опроса, проведенного в июне 2019 года независимым агентством Zoom Market, городами с самыми агрессивными жителями стали: Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.
Обновлено в 04:45
Общество
Русские рестораны вошли в топ-лист мирового рейтинга
Несколько ресторанов из Москвы и Санкт-Петербурга вошли в число лучших в мире по версии авторитетного международного рейтинга The World's 50 Best Restaurants.
Обновлено в 11:29
Экономика
Система «Платон» снова подорожает
В конечном итоге сумма к 2021 году достигнет 2,35 рубля за километр.
Обновлено в 00:27