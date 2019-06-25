Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила ЕфремоваРоссийская газета 07:50

Актриса театра и кино Алла Борисовна Покровская скончалась после продолжительной болезни. Об этом сообщил сын народной артистки РСФСР, актер Михаил Ефремов.

с чего всё началось

Сепсис… Нужно было переливание крови, а переливание было невозможно, потому что была очень больная печень. Наверное, это старость — болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить. Она полгода уже не вставала.

Причина смерти артистки не названа. Время и место прощания станут известны позднее. Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой.

Политика Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Энергетика Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.

Происшествия Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете Несколько флаконов шампуня и дезодоранта стали добычей сотрудников Росгвардии, укравших их из супермаркета в Сочи.

Происшествия Экс-министр Михаил Абызов останется под арестом Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Культура Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.

Спорт Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.

Авто Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.

Наука Тайна Чернобыля: почему растения не погибают от радиации При высоких дозах радиации ДНК искажается, и клетки погибают, при более низких возникают повреждения в виде мутаций – клетка перерождается в раковую и начинает бесконтрольно размножаться.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.

Гаджеты Выпущено приложение, стирающее людей с фотографий Магазин приложений App Store теперь предлагает необычную новинку под названием Bye Bye Camera, с помощью которой пользователи могут удалять людей с фотографий.

Политика Трамп пригрозил Ирану уничтожением Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.

Армия и оружие Российские военные представили беспилотник в виде совы Российские военные представили беспилотник в форме полярной совы на форуме «Армия-2019».

Экономика На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.

Экономика Власти Петербурга: специнвестконтракт с Hyundai рассчитан до 2027 года Специальный инвестиционный контракт (СПИК) Hyundai Motor, подписанный ранее с Минпромторгом РФ и правительством Санкт-Петербурга, рассчитан до 2027 года.

Политика Украина запретила ввоз еще двух книг из России Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны еще двух книг из России, усмотрев в них "признаки пропаганды", сообщила в вторник пресс-служба ведомства.

Политика Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.

Экономика Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.

Общество Челябинск вошел в тройку самых агрессивных городов России По данным федерального социологического опроса, проведенного в июне 2019 года независимым агентством Zoom Market, городами с самыми агрессивными жителями стали: Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.

Общество Русские рестораны вошли в топ-лист мирового рейтинга Несколько ресторанов из Москвы и Санкт-Петербурга вошли в число лучших в мире по версии авторитетного международного рейтинга The World's 50 Best Restaurants.