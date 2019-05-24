Сколько в среднем обойдется родителям платье для выпускногоSmolnarod.ru 06:24

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (в среднем 7,08 тысячи рублей), Владивостоке (6,37 тысячи) и Воронеже (6,09 тысячи рублей). "Бюджетнее" всего покупка наряда на выпускной обойдется девушкам из Челябинска (1,97 тысячи рублей), Ижевска (1,84 тысячи) и Перми (1,68 тысячи рублей).

с чего всё началось

Специалисты сервиса объявлений «Юла» подсчитали, сколько в текущем году понадобится родителям потратить денег из семейного бюджета на покупку платья для выпускного вечера. Как передает РИА «Новости», ссылаясь на сервис, в среднем за выпускное платье придется отдать почти четыре тысячи рублей.

Сколько в среднем обойдется родителям платье для выпускного

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