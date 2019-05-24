Общество

Сколько в среднем обойдется родителям платье для выпускногоSmolnarod.ru 06:24

Специалисты сервиса объявлений «Юла» подсчитали, сколько в текущем году понадобится родителям потратить денег из семейного бюджета на покупку платья для выпускного вечера. Как передает РИА «Новости», ссылаясь на сервис, в среднем за выпускное платье придется отдать почти четыре тысячи рублей.
Читать в источнике
с чего всё началось

Названа средняя цена платьев для выпускного

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (в среднем 7,08 тысячи рублей), Владивостоке (6,37 тысячи) и Воронеже (6,09 тысячи рублей). "Бюджетнее" всего покупка наряда на выпускной обойдется девушкам из Челябинска (1,97 тысячи рублей), Ижевска (1,84 тысячи) и Перми (1,68 тысячи рублей).
РИА Новостивчера в 20:30

Подробнее о событии

Эксперты рассказали, во сколько обойдётся платье для выпускного

Life.ruвчера в 22:44

Платья подешевели в преддверии выпускных

Российская газета04:23

Стало известно, сколько выпускницы тратят на платья

Телеканал 360°вчера в 23:24

Сколько стоит платье для выпускного в России

Газета.Ru08:07

Эксперты назвали среднюю цену выпускного платья

Реальное времявчера в 22:42

Подсчитана средняя цена платьев для выпускного в России

ФАНвчера в 22:24

Выпускное платье обойдется российской девушке в среднем почти в 4 тыс руб

ПРАЙМвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13

Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

Индия объяснила выбор российского вооружения вместо американского

Обновлено в 08:37
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Музыка

Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта 24 мая, певица сказала, что Микелла решит это самостоятельно.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В Тюменской области неизвестные сожгли дом главы района

Обновлено вчера в 04:44
Музыка

Нетребко и Эйвазов отказались выступить на Дворцовой в День города

Обновлено в 08:42
Футбол

Месси назвал мистикой поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Обновлено в 16:18
Происшествия

Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Хоккей

Молодая финская звезда верит в победу над Россией в полуфинале ЧМ-2019

18-летний нападающий сборной Финляндии Каапо Какко рассказал о предстоящем полуфинале чемпионата мира против России.
Обновлено в 12:03
Спорт

Закарин выиграл 13-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия»

Капитан команды Katusha-Alpecin российский велогонщик Ильнур Закарин одержал победу на 13-м этапе "Джиро д'Италия".
Обновлено в 11:18
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Политика

Телеведущий Соловьев пригрозил тюрьмой тормозящим паспортизацию чиновникам Донбасса

Российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскритиковал чиновников, которые отвечают за процесс паспортизации жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:33
Политика

Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

Обновлено в 11:17
Политика

ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Политика

Сурков написал заявление об отставке, — источник

Помощник президента России Владислав Сурков подал в отставку.
Обновлено в 14:30
Политика

Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая

22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Политика

Нюта Федермессер подтвердила, что будет баллотироваться в Мосгордуму

Ранее Алексей Навальный попросил Федермессер не участвовать в выборах в этом округе.
Обновлено в 13:32
Футбол

«Спартак» готов расстаться с Ташаевым

Вариант с возвращением Ташаева в московское "Динамо" не исключается, однако дальнейшие шаги в этом направлении будут зависеть от главного тренера Дмитрия Хохлова.
Обновлено в 15:28
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Обновлено в 11:48
Наука

Четвероногий гидравлический робот отбуксировал самолет

Согласно сообщению института, во время испытаний робот смог отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti массой 3,3 тонны.
Обновлено в 08:52
Энергетика

«Новатэк» получил пять новых лицензий в Красноярском крае

"Новатэк" объявил о получении пяти новых лицензий на участки в Красноярском крае, расположенные в непосредственной близости от существующих лицензионных объектов компании на полуострове Гыдан, сообщает компания.
Обновлено в 09:54
Общество

НТВ подготовило расследование о Навальном

Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Стефания Маликова вышла в свет с новым бойфрендом

Парочка посещала светские мероприятия и во всю демонстрировала прекрасные отношения, которые царят между ними, но потом все закончилось.
Обновлено в 02:58
Политика

Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе

Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика

Лидер голландской оппозиции допустил вину Украины в катастрофе MH17

Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.
Обновлено в 14:46
Кино

Экранизация манги «Акира» от Тайки Вайтити получила дату выхода

Warner Bros. выбрала дату выхода для экранизация культовой манги «Акира» от новозеландского режиссёра Тайки Вайтити - фильм выйдет 21 мая 2021 года, в один день с четвёртым «Джоном Уиком».
Обновлено в 14:31
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное