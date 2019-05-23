Сколько стоило платье Насти на свадьбе с Потапом, выяснили СМИГазета.Ru 09:58

Неизвестно, какую именно модель платья редпочла Каменских, однако сообщается, что это платье-трансформер, а стоят свадебные наряды этой марки от $5 тыс. Ранее украинские артисты Алексей Потапенко (Потап) и Анастасия Каменских, выступавшие в дуэте "Потап и Настя" около 13 лет, объявили о своей свадьбе.

Сколько стоило платье Насти на свадьбе с Потапом, выяснили СМИ

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