Авто

Сколько россияне потратили на покупку новых машинРоссийская газета 05:30

За пять месяцев нынешнего года в России на покупку новых автомобилей потратили 963 миллиарда рублей.
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963 000 000 000 руб. мы потратили на новые автомобили

За рулем05:55

Россияне потратили почти 1 триллион рублей на покупку новых автомобилей

AutoNews03:05

На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 триллион рублей

Автостат01:36

Названа сумма, потраченная жителями РФ на покупку новых автомобилей

Автоновости дня01:55

На покупку новых авто россияне успели потратить почти 1 триллион рублей

CarsWeek.ru02:21

Стала известна сумма, потраченная жителями России на покупку новых авто

Тарантас Ньюс01:36

На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 трлн рублей

SpeedMe01:26
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Политика

В Грузии сочли беспорядки в Тбилиси мятежом

Представитель грузинской генпрокуратуры Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки, которые произошли на митинге в Тблиси 20-21 июня, были частью плана некоторых лиц, которые собирались устроить мятеж для захвата власти.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 07:47
Футбол

Гендиректор «Уфы» раскритиковал местных жителей за поддержку «Спартака»

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, что он думает, когда видит болельщиков, идущих на матчи "Уфы" в шарфах других популярных российских команд, передает Sport24.ru.
Обновлено в 07:58
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика

Конституционный Суд Украины рассматривает закон о люстрации

Уже с утра под зданием КСУ проходит митинг националистов, требующих не отменять закон о люстрации.
Обновлено в 04:35
Происшествия

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

Обновлено в 05:47
Наука

Учёные выяснили происхождение филистимлян

Международная группа учёных расшифровала ДНК филистимлян и выяснила происхождение этого древнего народа.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде на июль

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле: во второй половине месяца жара вернется.
Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес

О запоях Марины Хлебниковой рассказал промоутер Сергей Лавров

Обновлено в 07:11
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 21

Обновлено в 07:29
Культура

Дочь Кинчева рассказала о съемках сериала «Лучше, чем люди»

Дочь Константина Кинчева начала сниматься в пятилетнем возрасте.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Общество

Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2019–2021 годы

В рамках Московского урбанистического форума состоялась церемония подписания программы сотрудничества между Правительством Москвы и муниципалитетом Анкары на 2019–2021 годы.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Звезда «Кухни» Ирина Темичева упала на съемках в голодный обморок

Как передает РЕН ТВ, актриса, чей рост - 166 сантиметров, из-за напряженного рабочего графика стремительно похудела до 43 килограммов и в один из съемочных дней просто упала в обморок.
Обновлено в 05:52
Здоровье

В Челябинске растет число заболевших описторхозом

Количество заболевших описторхозом в Челябинске увеличилось до 34 человек.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Краско признался, что дочь отреклась от него и сменила отчество

Актер Иван Краско в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что дочь от первого брака Галина отреклась от него и даже сменила отчество.
Обновлено в 05:40
Общество

В выходные в Москве погода достигнет «холодного дна»

В ближайшие выходные ожидается достижение «холодного дна», после которого можно прогнозировать очень медленный рост температуры.
Обновлено в 07:57
Культура

Умер актер из сериала «Она написала убийство»

В Лос-Анджеле умер комедийный актер Арт Джонсон.
Обновлено в 08:02
Футбол

Украинский футболист пообещал «положить москальскую рожу» в матче с «Краснодаром-2»

Украинский футболист Юрий Габовда из венгерского клуба "Халадаш" в преддверии контрольного матча против российского клуба "Краснодар-2" рассказал о своих намерениях в отношении футболистов соперника.
Обновлено в 07:56
Происшествия

СК возбудил дело после гибели ребёнка из-за упавшего дерева в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после того, как упавшее дерево убило ребёнка на детской площадке в Москве.
Обновлено в 07:02
Экономика

Главу банка «Восточный» отправили в отставку

Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
Обновлено в 07:10
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 07:03
Кино

Появились первые кадры из нового сериала о Дракуле

В Сети появились первые кадры из нового сериала Netflix о вампире Дракуле, сообщает Deadline.
Обновлено в 07:53
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Политика

Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Экономика

Деловая активность России снизилась впервые за последние три года

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" В июне деловая активность России снизилась впервые с начала 2016 года.
Обновлено в 04:09
Футбол

Спортивный директор «Зенита» рассказал о трансферных планах клуба

Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»

Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено вчера в 11:41
Как работают Яндекс.Новости?
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