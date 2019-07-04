Авто
Сколько россияне потратили на покупку новых машинРоссийская газета 05:30
За пять месяцев нынешнего года в России на покупку новых автомобилей потратили 963 миллиарда рублей.
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Политика
В Грузии сочли беспорядки в Тбилиси мятежом
Представитель грузинской генпрокуратуры Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки, которые произошли на митинге в Тблиси 20-21 июня, были частью плана некоторых лиц, которые собирались устроить мятеж для захвата власти.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 07:47
Футбол
Гендиректор «Уфы» раскритиковал местных жителей за поддержку «Спартака»
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, что он думает, когда видит болельщиков, идущих на матчи "Уфы" в шарфах других популярных российских команд, передает Sport24.ru.
Обновлено в 07:58
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика
Конституционный Суд Украины рассматривает закон о люстрации
Уже с утра под зданием КСУ проходит митинг националистов, требующих не отменять закон о люстрации.
Обновлено в 04:35
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
Наука
Учёные выяснили происхождение филистимлян
Международная группа учёных расшифровала ДНК филистимлян и выяснила происхождение этого древнего народа.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде на июль
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле: во второй половине месяца жара вернется.
Обновлено вчера в 09:35
Культура
Дочь Кинчева рассказала о съемках сериала «Лучше, чем люди»
Дочь Константина Кинчева начала сниматься в пятилетнем возрасте.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Общество
Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2019–2021 годы
В рамках Московского урбанистического форума состоялась церемония подписания программы сотрудничества между Правительством Москвы и муниципалитетом Анкары на 2019–2021 годы.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Звезда «Кухни» Ирина Темичева упала на съемках в голодный обморок
Как передает РЕН ТВ, актриса, чей рост - 166 сантиметров, из-за напряженного рабочего графика стремительно похудела до 43 килограммов и в один из съемочных дней просто упала в обморок.
Обновлено в 05:52
Здоровье
В Челябинске растет число заболевших описторхозом
Количество заболевших описторхозом в Челябинске увеличилось до 34 человек.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Краско признался, что дочь отреклась от него и сменила отчество
Актер Иван Краско в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что дочь от первого брака Галина отреклась от него и даже сменила отчество.
Обновлено в 05:40
Общество
В выходные в Москве погода достигнет «холодного дна»
В ближайшие выходные ожидается достижение «холодного дна», после которого можно прогнозировать очень медленный рост температуры.
Обновлено в 07:57
Культура
Умер актер из сериала «Она написала убийство»
В Лос-Анджеле умер комедийный актер Арт Джонсон.
Обновлено в 08:02
Футбол
Украинский футболист пообещал «положить москальскую рожу» в матче с «Краснодаром-2»
Украинский футболист Юрий Габовда из венгерского клуба "Халадаш" в преддверии контрольного матча против российского клуба "Краснодар-2" рассказал о своих намерениях в отношении футболистов соперника.
Обновлено в 07:56
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребёнка из-за упавшего дерева в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после того, как упавшее дерево убило ребёнка на детской площадке в Москве.
Обновлено в 07:02
Экономика
Главу банка «Восточный» отправили в отставку
Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
Обновлено в 07:10
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 07:03
Кино
Появились первые кадры из нового сериала о Дракуле
В Сети появились первые кадры из нового сериала Netflix о вампире Дракуле, сообщает Deadline.
Обновлено в 07:53
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Экономика
Деловая активность России снизилась впервые за последние три года
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" В июне деловая активность России снизилась впервые с начала 2016 года.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»
Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено вчера в 11:41