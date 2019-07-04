Авто

Сколько россияне потратили на покупку новых машинРоссийская газета 05:30

За пять месяцев нынешнего года в России на покупку новых автомобилей потратили 963 миллиарда рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

963 000 000 000 руб. мы потратили на новые автомобили

За рулем05:55

Россияне потратили почти 1 триллион рублей на покупку новых автомобилей

AutoNews03:05

Стала известна сумма, потраченная жителями России на покупку новых авто

Тарантас Ньюс01:36

Названа сумма, потраченная жителями РФ на покупку новых автомобилей

Автоновости дня01:55

На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 триллион рублей

Автостат01:36

На покупку новых авто россияне успели потратить почти 1 триллион рублей

CarsWeek.ru02:21

На покупку новых автомобилей россияне потратили почти 1 трлн рублей

SpeedMe01:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:39, Вашингтон
Экономика

Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»

Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика

Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине

Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:29
Общество

«Росконтроль» рассказал о результатах проверки растворимого кофе

Обновлено в 07:07
Политика

Нафтогаз готовится к перебоям транзита газа и переговорам с Россией

Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, в правительстве РФ говорили, что справедливое урегулирование судебных споров между Газпромом и Нафтогазом - одно из главных условий для возобновления Россией транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

В последнее время большинство публикаций в микроблоге Ксении Собчак посвящено ее сыну Платону.
Обновлено в 05:15
Кино

Netflix показал мавзолей Ленина в сериале о Российской империи

Обновлено в 06:21
Политика

Суд на Украине отменил штраф телеканалу «Интер» за концерт к 9 Мая

В 2018 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал «Интер» на 4,046 млн гривен за трансляцию концерта ко Дню Победы.
Обновлено в 06:39
Технологии

Россиян переведут на электронные паспорта

Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Происшествия

В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи

На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

В центре Москвы дерево убило ребенка

В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Космос

Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок

Обновлено в 05:08
Общество

Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье

Глава Роснефти Игорь Сечин строит в Барвихе особняк — вернее было бы сказать, замок — с гостевым домом.
Обновлено в 07:15
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

В Краснодаре горит жилая пятиэтажка – жильцов эвакуируют

Пожар в пятиэтажном жилом доме произошел в Краснодаре днём 4 июля, спасатели ведут эвакуацию жильцов.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Уральскую чиновницу уволили из-за фотосессии для журнала Playboy

Тюменской чиновнице Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы из-за участия в конкурсе «Девушка года - 2019» в мужском журнале Playboy.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Названа хронология трагедии на «Лошарике»

Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:26
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой по всему миру

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

В Донбассе горит заминированный лес

Обновлено в 02:17
Происшествия

ЧП во время салюта в Минске попало на видео

В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.
Обновлено в 04:56
Экономика

Главу банка «Восточный» отправили в отставку

Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
Обновлено в 07:10
Футбол

Болельщики «Ростова» не хотят делить домашнюю арену с фанатами «Чайки»

Болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", сообщает Sport24.
Обновлено в 05:56
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Обновлено в 04:48
Футбол

Газизов: слова о «Спартаке» были вырваны, но болеть против своих — нонсенс

Только в России происходит такая ситуация: когда в городе топовая игра, например со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя.
Обновлено в 07:14
Общество

Самый длинный пешеходный мост России обрушился

Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное