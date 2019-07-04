Авто
Сколько россияне потратили на покупку новых машинРоссийская газета 05:30
За пять месяцев нынешнего года в России на покупку новых автомобилей потратили 963 миллиарда рублей.
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Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи
На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Возле Станицы Луганской загорелся заминированный лес
Сотрудники ГСЧС не тушат пожар, поскольку территория находится практически в зоне военного конфликта с Донбассом и лес заминирован.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр
В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Экономика
Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
ОС Windows 10 научили показывать уведомления с Android-смартфонов
Ранее новые возможности Your Phone были доступны только участникам программы тестирования бета-версий Windows 10, а теперь новые функции доступны для всех пользователей компьютеров под управлением Windows 10 April 2018 Update и новее.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Под Саратовом при очистке канализации погибли три коммунальщика
Как сообщила пресс-служба губернатора области, три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.
Обновлено в 05:16
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
В Турции заявили о возможном начале поставок С-400 на следующей неделе
Поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе, сообщил руководитель турецкого Управления оборонной промышленности Исмаил Демир, передает ТАСС.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено вчера в 05:59
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 06:27
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Экономика
Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния
Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:05
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
Кварацхелия присоединился к «Рубину»
В составе «Рубина» тренируется полузащитник Хвича Кварацхелия, выступавший во второй половине прошлого сезона за московский «Локомотив» на правах аренды.
Обновлено в 05:33
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Здоровье
Для получения прав обяжут сдавать тест на наркотики
Строго говоря, отправить сдавать тест на наркотики врач, обследующий человека, проходящего медкомиссию для получения или замены водительского удостоверения, может и сейчас.
Обновлено в 05:07
Происшествия
На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей
В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Чиновники Минобрнауки потратили 360 млн на несуществующую систему
Как говорится в сообщении, речь идет о 360 миллионах рублей.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»
Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Общество
В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»
Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Финансы
Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублей
Напомним, что 11 июня «Газпром» обогнал по капитализации Сбербанк, тогда этот показатель составил 5,5 против 5,1 трлн руб.
Обновлено в 04:11