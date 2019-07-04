Авто
Сколько россияне потратили на покупку новых машинРоссийская газета 05:30
За пять месяцев нынешнего года в России на покупку новых автомобилей потратили 963 миллиарда рублей.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Политика
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено в 02:57
Общество
Медведев отметил плавность перехода на электронные трудовые книжки
Переход на электронные трудовые книжки коснется около 60 млн работников и 8,5 млн хозяйствующих субъектов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 06:47
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
Обновлено в 09:57
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана
В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Спорт
Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета
Обновлено в 10:53
Футбол
Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео
Обновлено в 08:32
Финансы
Официальный курс евро снизился до 71,54 рубля
Официальный курс евро на пятницу снизился на 6,14 копейки — до 71,542 рубля, курс доллара уменьшился на 9,38 копейки, до 63,4013 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 09:23
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Краснодаре за угрозы судье осудили скандалистку «Катю-Бентли»
По версии следствия, в суде на рассмотрении находилось исковое заявление мэрии о сносе гостиницы-самостроя "Бестужевъ", расположенной по улице Васнецова, 19 Вечером 13 марта 2019 года Атаева-Добришман разместила в соцсети видео, в которых угрожала судье, рассматривающей это дело, и представителю истца убийством.
Обновлено в 08:51
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи
На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
В России хотят запретить мобильные телефоны в школах
В российских школах могут ограничить использование мобильных телефонов.
Обновлено в 10:44
Музыка
Massive Attack выпустили кавер на песню Егора Летова
Британская группа Massive Attack записала кавер на знаменитую композицию группы Гражданская оборона "Всё идет по плану".
Обновлено в 06:13
Здоровье
Нацмедпалата предложила внести поправки в УК для защиты врачей от нападений
Национальная медицинская палата России предлагает внести поправки в Уголовный кодекс РФ, направленные на защиту врачей от нападений, сообщила пресс-служба организации.
Обновлено в 10:49
Экономика
СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей
«Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлёкшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ
Обновлено в 07:38
Политика
МИД России ответил на обвинения ФРГ в адрес RT и Sputnik
Россия воспринимает ситуацию вокруг российских СМИ в Германии, в том числе вокруг телеканала RT и Sputnik, как дискриминацию.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Политика
Захарова подтвердила выплату Россией взносов по обязательствам ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила внесение Россией первого взноса в Совет Европы.
Обновлено в 10:27
Политика
Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии
МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено в 10:13
Технологии
Verisium совместно с Microsoft разработал блокчейн-систему для интеграции NFC-чипов и QR-кодов в продукцию 3М
Verisium, резидент центра инноваций "Лаборатории Касперского", совместно с Microsoft разработал блокчейн-систему для интеграции NFC-чипов и QR-кодов в ряд продуктов компании 3М для авторемонта.
Обновлено в 09:55
Кино
Продюсер «Волка с Уолл-стрит» задержан в Малайзии за отмывание денег
Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе "Волка с Уолл-стрит", Риза Азиз был задержан в Малайзии, ему собираются предъявить обвинения в отмывании денег.
Обновлено в 09:46