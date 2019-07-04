За пять месяцев нынешнего года в России на покупку новых автомобилей потратили 963 миллиарда рублей.

Сколько россияне потратили на покупку новых машин

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