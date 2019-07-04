Авто
Сколько россияне потратили на покупку новых машинРоссийская газета 05:30
За пять месяцев нынешнего года в России на покупку новых автомобилей потратили 963 миллиарда рублей.
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Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Футбол
«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Политика
Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой
Иванов добавил, что обличать Советский Союз «становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и в конечном счете даже — некоторые страны говорят — возместить нанесенный материальный ущерб».
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
Техника прибыла в столицу в рамках подготовки к празднованию Дня независимости.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа
Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
Общество
Деревянный мост из сериала «Вечный зов» обрушился в Башкирии
Рухнувший деревянный мост в Башкирии из сериала «Вечный зов» могут восстановить.
Обновлено в 14:40
Политика
Премьер Италии рассказал Путину о грусти из-за санкций против России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что испытывает грусть каждый раз, когда возникает необходимость продлить санкции против России.
Обновлено в 15:15
Футбол
Буффон взял в «Ювентусе» новый номер
Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год.
Обновлено в 13:50
Политика
Возбуждено дело против экс-главы «Автодора» из-за строительства ЦКАД
В отношении бывшего руководителя компании "Автодор" возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Индии покойник ожил на похоронах
Обновлено в 10:29
Происшествия
СМИ опубликовали видео падения дерева на ребенка в Москве
Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ. Кадры с места происшествия также появились в Twitter-аккаунте радиостанции Москва FM.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Жертвами эпидемии ВИЧ в Азии стали 700 детей
Более 700 детей, живущих на юге Пакистана, оказались заражены ВИЧ в результате эпидемии. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Спорт
Дзюдоистки Гущина и Таймазова стали призёрами Универсиады-2019
Обновлено в 14:10
Политика
Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17
Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Происшествия
После смертельного салюта в Минске задержали россиян
Обновлено в 12:38
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Здоровье
С 2023 года льготников обеспечат бесплатными лекарствами
Будет создана система полного или частичного возмещения за счет государства, благодаря чему можно будет обеспечить препаратами россиян, имеющих право на льготные лекарство.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Общество
В России разработали плацкарт без «боковушек»
В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
Обновлено в 12:34
Игры
В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC
Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Авто
Chevrolet готовит внедорожный минивэн на базе китайского Baojun RM-5
Компания General Motors совместно с автогигантом SAIC готовит к дебюту новый внедорожный компактвэн Baojun RM-5.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков
Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено в 10:24
Энергетика
«Нафтан» начал получать соответствующую стандартам нефть из России
"Полоцктранснефь Дружба" начала принимать для "Нафтана" российскую нефть соответствующего стандарта, грязная нефть вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут - Полоцк в Российскую Федерацию.
Обновлено в 08:03
Авто
Ford представил трековый суперкар GT MK II
В рамках Фестиваля скорости в британском Гудвуде состоялся дебют трековой модификации суперкара Ford GT, которая получила название MK II.
Обновлено в 06:08