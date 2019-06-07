Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБГазета.Ru 07 июня в 15:00
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
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с чего всё началось
В интервью Швецов пояснил свои слова. Он отметил, что благодаря использованию современных информационных технологий производительность труда вырастет, и "через 15 лет мы будем всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю".Газета.Ru07 июня в 15:00
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Четырехдневная рабочая неделя может ждать работников двух профессий в России
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