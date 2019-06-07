Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБГазета.Ru вчера в 15:00
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
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с чего всё началось
В интервью Швецов пояснил свои слова. Он отметил, что благодаря использованию современных информационных технологий производительность труда вырастет, и "через 15 лет мы будем всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю".Газета.Ruвчера в 15:00
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Внеочередные выборы президента начались в Казахстане
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В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
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Обновлено 06 июня в 16:20
Политика
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Президент Албании Илир Мета отменил муниципальные выборы, которые должны были состояться 30 июня. Об этом информирует The Associated Press.
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Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 20:59
Энергетика
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Наука
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Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
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Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
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Обновлено в 16:15
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Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено вчера в 10:21
Авто
SsangYong создал лимитированный кроссовер Tivoli Green Sound
Компания SsangYong представила особую лимитированную серию компактного кроссовера Tivoli под названием Green Sound.
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Экономика
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Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
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Космос
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Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, разработанной корпорацией SpaceX, состоится не раньше 24 июня.
Обновлено вчера в 20:09
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Парламент Молдавии назначил премьер-министра страны
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Брошенная Егором Кридом уральская модель стала певицей
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Ученые создали квантовый «ховерборд»
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Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
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Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
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