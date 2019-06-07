Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБГазета.Ru 07 июня в 15:00
В интервью Швецов пояснил свои слова. Он отметил, что благодаря использованию современных информационных технологий производительность труда вырастет, и "через 15 лет мы будем всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.Газета.Ru07 июня в 15:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Четырехдневная рабочая неделя может ждать работников двух профессий в России
Телеканал 360°вчера в 11:14
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:48, Ашберн
Авто
Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов
Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.
Обновлено в 04:18
Футбол
Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»
Форвард сборной Франции Антуан Гризманн вместо перехода в "Барселону" может отправиться в чемпионат Франции.
Обновлено в 07:09
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» представила первых кандидатов в Раду
Украинская партия «Слуга народа», которая выдвинула на прошедших выборах главы государства победившего кандидата Владимира Зеленского, ставшего сейчас президентом, представила часть избирательного списка для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, а также ряд кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Подмосковье считавшаяся утонувшей девочка выжила
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что правоохранительные органы проверят обстоятельства инцидента с девочкой, которую сначала объявили утонувшей.
Обновлено в 08:03
Футбол
Роберто Карлос: «Месси не повезло со сборной»
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, что хочет увидеть аргентинцев в финале Кубка Америки.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Музыка
Брошенная Егором Кридом модель стала «еще одной Бузовой»
Обновлено вчера в 22:36
Единоборства
Шевченко нокаутировала Ай в поединке за чемпионский титул UFC
Боец ММА Валентина Шевченко, имеющая гражданство Киргизии, России, и Перу, победила американку Джессику Ай на турнире UFC 238 в Чикаго (США).
Обновлено в 00:28
Политика
МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж
Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, основное возражение Москвы заключается в том, что Киев обратился в морской арбитраж не для урегулирования спора с Россией по поводу «толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть», а в надежде добиться «юридического признания своего суверенитета над Крымом».
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Военные ДНР уничтожили минометный расчет ВСУ
Обновлено вчера в 17:40
Энергетика
Польша возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Польская сторона возобновила закачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" на польско-белорусской границе.
Обновлено в 06:55
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, почему организаторы сборного концерта, приуроченного ко Дню России, отказали коллективу в возможности выступить на мероприятии.
Обновлено в 05:47
Авто
Посмотрите, как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
Размер фирменных «ноздрей» на радиаторах BMW растет год от года.
Обновлено в 05:54
Футбол
Голкипер Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку
«Спасибо всем российским болельщикам», — написал в своем сообщении Бенедеттини, отметив, что многочисленные сообщения российских болельщиков в его поддержку сделали плохой для игрока вечер чуть более приятным.
Обновлено в 08:39
Политика
Прямая линия с Путиным состоится 20 июня
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, начался прием вопросов.
Обновлено в 01:25
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено вчера в 06:31
Футбол
Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опоздал на тренировку команды.
Обновлено в 06:02
Общество
Работники легкой промышленности отмечают профессиональный праздник
День работников легкой промышленности в России и некоторых других странах-бывших советских республиках по традиции отмечается каждое второе воскресенье июня.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
В Подмосковье двое детей погибли при пожаре
Обновлено в 05:55
Авто
Иномарки советских знаменитостей, о которых простые граждане могли только мечтать
Обновлено в 06:30
Происшествия
«России-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Здоровье
Как повысить продажи на сокращающемся рынке
Многие производители убеждены, что увеличить продажи на сокращающемся или стагнирующем рынке можно только за счет скидок.
Обновлено в 04:32
Футбол
Букмекеры: Португалия станет первым победителем Лиги наций
Букмекерские компании назвали фаворита финального матча Лиги наций УЕФА между сборными Нидерландов и Португалии. дает на победу Португалии в турнире.
Обновлено в 07:57
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Здоровье
Есть или не есть? Эксперты разрешили нам не завтракать
Для «чистоты эксперимента» стоило бы вначале определить состав участников, а затем разделить их на завтракающую и голодающую утром группы, после чего сравнить результаты.
Обновлено в 04:08
Политика
Хиллари Клинтон рассказала о смерти младшего брата
Обновлено вчера в 20:38