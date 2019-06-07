Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБГазета.Ru вчера в 15:00
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
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Происшествия
Журналиста Голунова отправили в больницу
Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Венедиктов и Муратов поручились за Голунова
Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Происшествия
У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов
В Москве у здания Никулинского суда, где 8 июня будет избрана мера пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову, задержали сотрудника издания «Такие дела» Сергея Карпова.
Обновлено в 04:38
Футбол
Бэйл провёл встречу с руководством «Реала»
Нападающий мадридского "Реала" и национальной сборной Уэльса Гарет Бэйл провёл встречу с руководством команды, на которой также присутствовал агент валлийца, и заявил о нежелании покидать Мадрид.
Обновлено в 07:44
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Спорт
Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Здоровье
Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены
Обновлено вчера в 03:15
Футбол
«Урал» возвращает из аренды пять футболистов
Александр Щербаков выступал в высшем дивизионе чемпионата Кипра в составе клуба "Эносис" и выполнил со своей командой задачу на сезон – клуб сохранил прописку в лиге, заняв 10-е место.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Журналиста Голунова отправили в больницу
Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Футбол
Сборная России сыграет с Сан-Марино в красной форме
Полевые игроки выйдут на поле в красной форме, вратарь сыграет в жёлтой форме. В матче @EuroQualifiers с Сан-Марино сыграем в красной форме.
Обновлено в 05:27
Авто
Ravon анонсировал новую бюджетную модель
Узбекский производитель GM Uzbekistan планирует выпустить новую бюджетную модель под брендом Ravon, способную стать прямым конкурентом российским «Ладам».
Обновлено в 05:52
Гаджеты
Apple патентует пульт ДУ, в котором кнопки заменены сенсорной панелью
Обновлено вчера в 12:35
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Бари Алибасов находится в больнице в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 10:26
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Культура
В Германии продали картину Кандинского за 2,5 миллиона евро
Обновлено в 05:46
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено в 04:45
Политика
Медведчук заявил о внешнем управлении Украиной из США
Ранее Медведчук объявил о том, что его партия не поддерживает курс нового президента Украины и находится в оппозиции, поскольку решения Зеленского по Донбассу и заявления по поводу России фактически продолжают курс Порошенко.
Обновлено в 07:11
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Политика
Зеленский встретился с журналистами и угостил их шаурмой и вином
Президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с журналистами, организовав небольшой пикник, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины(НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:16
Политика
Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Экономика
Минтруд связал падение рождаемости в РФ с низким доходом семей
Падение уровня рождаемости на территории России может иметь связь с низким доходом семей.
Обновлено в 07:40
Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова
Советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 07:26
Общество
Екатеринбуржцы поддержали задержанного журналиста «Медузы» Голунова
Екатеринбуржцы высказываются в поддержку задержанного накануне в Москве журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:28