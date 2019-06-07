Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБГазета.Ru вчера в 15:00

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
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ЦБ обсуждает введение четырёхдневной рабочей недели

News.ruвчера в 16:18

Специалисты ЦБ рассказали, сколько россиянам ждать четырёхдневной рабочей недели

OAnews02:29

Через 13 лет в России могут ввести четырехдневную рабочую неделю

Профиль01:55

Переход на четырехдневную рабочую неделю коснется двух профессий

URA.Ru07:56

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Газета.Ruвчера в 15:00
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:32, Ашберн
Происшествия

Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен

Обновлено в 06:50
Происшествия

Журналиста Голунова отправили в больницу

Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Венедиктов и Муратов поручились за Голунова

Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Происшествия

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

В Москве у здания Никулинского суда, где 8 июня будет избрана мера пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову, задержали сотрудника издания «Такие дела» Сергея Карпова.
Обновлено в 04:38
Футбол

Бэйл провёл встречу с руководством «Реала»

Нападающий мадридского "Реала" и национальной сборной Уэльса Гарет Бэйл провёл встречу с руководством команды, на которой также присутствовал агент валлийца, и заявил о нежелании покидать Мадрид.
Обновлено в 07:44
Экономика

В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Спорт

Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Здоровье

Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены

Обновлено вчера в 03:15
Футбол

«Урал» возвращает из аренды пять футболистов

Александр Щербаков выступал в высшем дивизионе чемпионата Кипра в составе клуба "Эносис" и выполнил со своей командой задачу на сезон – клуб сохранил прописку в лиге, заняв 10-е место.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном

Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

Журналиста Голунова отправили в больницу

Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение

Обновлено в 05:33
Армия и оружие

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Футбол

Сборная России сыграет с Сан-Марино в красной форме

Полевые игроки выйдут на поле в красной форме, вратарь сыграет в жёлтой форме. В матче @EuroQualifiers с Сан-Марино сыграем в красной форме.
Обновлено в 05:27
Авто

Ravon анонсировал новую бюджетную модель

Узбекский производитель GM Uzbekistan планирует выпустить новую бюджетную модель под брендом Ravon, способную стать прямым конкурентом российским «Ладам».
Обновлено в 05:52
Гаджеты

Apple патентует пульт ДУ, в котором кнопки заменены сенсорной панелью

Обновлено вчера в 12:35
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Бари Алибасов находится в больнице в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 10:26
Происшествия

В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе

Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Здоровье

Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Культура

В Германии продали картину Кандинского за 2,5 миллиона евро

Обновлено в 05:46
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Обновлено в 04:45
Политика

Медведчук заявил о внешнем управлении Украиной из США

Ранее Медведчук объявил о том, что его партия не поддерживает курс нового президента Украины и находится в оппозиции, поскольку решения Зеленского по Донбассу и заявления по поводу России фактически продолжают курс Порошенко.
Обновлено в 07:11
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Политика

Зеленский встретился с журналистами и угостил их шаурмой и вином

Президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с журналистами, организовав небольшой пикник, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины(НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:16
Политика

Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Экономика

Минтруд связал падение рождаемости в РФ с низким доходом семей

Падение уровня рождаемости на территории России может иметь связь с низким доходом семей.
Обновлено в 07:40
Политика

Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 07:26
Общество

Екатеринбуржцы поддержали задержанного журналиста «Медузы» Голунова

Екатеринбуржцы высказываются в поддержку задержанного накануне в Москве журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:28
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