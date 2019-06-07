Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБГазета.Ru вчера в 15:00

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

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