Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБГазета.Ru вчера в 15:00
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
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Политика
Делегация из стран ЕС прибыла в Крым
Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Футбол
Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге
Россия может быть "почти полностью исключена" из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
Обновлено 06 июня в 18:32
Политика
Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Экономика
Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживания
Сбербанк и McDonalds ведут переговоры об открытии совместных точек обслуживания, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Обновлено вчера в 18:21
Политика
Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами
Законопроектом предусматривается ответственность за деяния, направленные на организацию оказания сексуальных услуг с использованием кукол, предназначенных для полового сношения или иных действий сексуального характера, а равно содержание притонов или систематическое предоставление помещений для оказания сексуальных услуг с использованием таких кукол.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Общество
Специалист рассказал о перспективах электронной торговли в России
Ранее были названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года.
Обновлено в 02:57
Происшествия
23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии
23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:43
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 14:03
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:05
Политика
Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу
Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Бузова расстроена, что проиграла Гагариной на премии «МУЗ-ТВ»
Певица Ольга Бузова в Instagram расстроилась тем фактом, что на премии «Муз-ТВ» ей не досталась тарелка победительницы.
Обновлено вчера в 22:56
Кино
Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»
Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз
Превышение допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3.
Обновлено в 01:40
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
По данным синоптиков, 7 и 8 июня в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
Каррера обратился к фанатам «Спартака»
Обновлено вчера в 15:13
Музыка
Децл был посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ»
Обновлено в 03:22
Экономика
Титов заявил, что бизнес оштрафован в 2018 году на 179 млрд рублей
Сумма штрафов, полученных от проверок бизнеса, составила в 2018 году 179 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32