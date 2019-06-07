Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБГазета.Ru вчера в 15:00

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
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Специалисты ЦБ рассказали, сколько россиянам ждать четырёхдневной рабочей недели

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Через 13 лет в России могут ввести четырехдневную рабочую неделю

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ЦБ обсуждает введение четырёхдневной рабочей недели

News.ruвчера в 16:18

Россиянам пообещали четырехдневные рабочие недели

URA.Ruвчера в 18:44

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Газета.Ruвчера в 15:00
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Политика

Делегация из стран ЕС прибыла в Крым

Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Футбол

Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге

Россия может быть "почти полностью исключена" из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено вчера в 23:08
Общество

Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы

Обновлено 06 июня в 18:32
Политика

Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Экономика

Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживания

Сбербанк и McDonalds ведут переговоры об открытии совместных точек обслуживания, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Обновлено вчера в 18:21
Политика

Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами

Законопроектом предусматривается ответственность за деяния, направленные на организацию оказания сексуальных услуг с использованием кукол, предназначенных для полового сношения или иных действий сексуального характера, а равно содержание притонов или систематическое предоставление помещений для оказания сексуальных услуг с использованием таких кукол.
Обновлено вчера в 20:29
Политика

Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

Борисов заявил об отсутствии оснований прекращать выпуск SSJ

Обновлено в 03:07
Общество

Специалист рассказал о перспективах электронной торговли в России

Ранее были названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года.
Обновлено в 02:57
Происшествия

23 человека пострадали в ДТП со школьным автобусом в Германии

23 человека пострадали в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Очевидцы опубликовали видео полыхающего в Варшаве небоскреба

Обновлено в 01:40
Наука

Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног

Обновлено в 01:09
Происшествия

Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Обновлено вчера в 14:03
Культура

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:05
Политика

Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу

Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Бузова расстроена, что проиграла Гагариной на премии «МУЗ-ТВ»

Певица Ольга Бузова в Instagram расстроилась тем фактом, что на премии «Муз-ТВ» ей не досталась тарелка победительницы.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол

«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева

Обновлено в 02:02
Кино

Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»

Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз

Превышение допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3.
Обновлено в 01:40
Общество

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

По данным синоптиков, 7 и 8 июня в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.
Обновлено вчера в 09:13
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Армия и оружие

Российские военные отступили в Сирии

Обновлено вчера в 12:34
Футбол

Каррера обратился к фанатам «Спартака»

Обновлено вчера в 15:13
Музыка

Децл был посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ»

Обновлено в 03:22
Экономика

Титов заявил, что бизнес оштрафован в 2018 году на 179 млрд рублей

Сумма штрафов, полученных от проверок бизнеса, составила в 2018 году 179 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:40
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32
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