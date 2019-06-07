Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБГазета.Ru вчера в 15:00
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
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Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено 06 июня в 11:05
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Космос
NASA назвало стоимость туристического полета на МКС
Обновлено в 01:35
Авто
Появились первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
Роспотребнадзор предупредил россиян, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, и дал рекомендации по защите от жары.
Обновлено в 00:31
Музыка
Путин поздравил Московскую консерваторию со 150-м выпуском
Президент Росси Владимир Путин поздравил Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского с юбилейным 150-м выпуском.
Обновлено в 01:53
Футбол
Каррера обратился к фанатам «Спартака»
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, как болельщики красно-белых поддерживают его.
Обновлено вчера в 15:13
Космос
Следующий коммерческий пуск ракеты «Протон-М» планируется в конце лета
Обновлено вчера в 20:06
Здоровье
Эндокринолог подтвердила опасность регулярных тренировок для женщин
Врач эндокринолог-диетолог, член Американской и Китайской ассоциаций эндокринологов Ольга Рождественская в беседе с Лайфом подтвердила выводы исследователей из Университета Западной Австралии об опасности регулярных тренировок для женщин.
Обновлено вчера в 12:23
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов сказал, что в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
В Сети предположили, кто мог загорать на «Адмирале Виноградове»
Автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах» обратил внимание загорающих на корме «Адмирала Виноградова» полуголых мужчин, которые попали на видеозапись, опубликованную ВМС США.
Обновлено вчера в 14:36
Общество
Тысячи россиян ожидает рост пенсии за советский период стажа
Россияне смогут рассчитывать на более высокие пенсии, если Госдума одобрит законопроект, который упрощает процедуру подтверждения зарплаты за советский период трудовой деятельности.
Обновлено вчера в 09:49
Кино
Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье
Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Футбол
«Айнтрахт» нашел замену перешедшему в «Реал» Йовичу
Как сообщает Sport1, немецкий клуб видит в молодом сербе замену Луке Йовичу, который был продан в «Реал».
Обновлено в 01:41
Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россия может остаться вне обновленной Лиги чемпионов по причине низкого коэффициента УЕФА.
Обновлено в 01:04
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Армия и оружие
Хуситы уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
«Очень удивлены»: экс-посол на Украине рассказал, как Зеленского воспринимают в США
Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер в интервью украинскому журналу Новое Время рассказал, как нового президента Украины Владимира Зеленского воспринимают в США.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено 06 июня в 21:53
Здоровье
Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены
Обновлено вчера в 03:15
Политика
Путин опроверг объединение России и Белоруссии
Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что об объединении России и Белоруссии речи идти не может.
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес
Ленина заявила, что Алибасов испытывает проблемы со зрением и слухом
Светская львица Лена Ленина в Instagram рассказала о своих взаимоотношениях с Бари Алибасовым.
Обновлено вчера в 02:40
Политика
Путин напомнил о китайской пословице на фоне торговых споров США и КНР
Президент России Владимир Путин прокомментировал торговую войну КНР и США китайской пословицей.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
На юго-востоке Москвы почти в семь раз был превышен уровень сероводорода
В ночь на 8 июня датчики «Мосэкомониторинга» на юго-востоке Москвы зафиксировали почти семикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода.
Обновлено в 01:48