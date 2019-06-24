Политика
Сколько потеряет Грузия без российских туристовГазета.Ru 03:24
В Грузии провели исследование, чтобы выяснить, сколько потеряет страна от "туристического эмбарго" со стороны России, передает "Грузия Онлайн". По подсчетам исследователей, если с 1 июля ни один российский турист не приедет в Грузию потери составят $100 млн.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:00, Вашингтон
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.
Обновлено в 05:15
Энергетика
Brent подорожала до $65,5 за баррель
За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов
Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество
Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии
За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 00:42
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Экономика
Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России
Распространение дешевых кредитов и рост имущественного расслоения населения может привести к финансовому кризису в России.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Рэпер Порока Ронин скончался в Санкт-Петербурге
Российский рэпер Никита Демидов, известный как Порока Ронин, скончался в Санкт-Петербурге из-за сердечной недостаточности.
Обновлено в 05:39
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Полиция установила личность напавшего на сотрудников ДПС в Грозном
Полиция установила личность мужчины, который напал на сотрудников ДПС в Грозном.
Обновлено вчера в 14:40
Экономика
В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова
Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 05:04
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Религия
У православных России начинается Петров пост
Сегодня, 24 июня, православными Россиянами отмечается начало Петрова поста, ежегодно выпадающего на различные даты и ранее называемого постом Пятидесятницы.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
На «Армии-2019» впервые покажут экспериментальное оружие 1960-1980-х годов
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в ходе форума "Армия-2019" представит экспозицию своих экспериментальных разработок в сфере стрелкового оружия, ранее не демонстрировавшихся широкой публике, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 04:51
Общество
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Экономика
В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки
"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета
На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины
Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Авто
Немецкие журналисты протестировали Lada Vesta SW Cross
Топовая версия Vesta SW Cross в Германии стоит 17 990 евро (1,28 млн рублей по актуальному курсу).
Обновлено в 02:24
Происшествия
Теплоход сел на мель в Керченском проливе
В середине мая сухогруз «Омский-143», перевозивший кукурузу, сел на мель на Волге недалеко от Саратова.
Обновлено в 03:49
Общество
Большой театр меняет схему продажи билетов
Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
Обновлено в 03:10