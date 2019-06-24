Сколько потеряет Грузия без российских туристовГазета.Ru 03:24

В Грузии провели исследование, чтобы выяснить, сколько потеряет страна от "туристического эмбарго" со стороны России, передает "Грузия Онлайн". По подсчетам исследователей, если с 1 июля ни один российский турист не приедет в Грузию потери составят $100 млн.

Сколько потеряет Грузия без российских туристов

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