Политика

В Грузии посчитали ущерб от потери российских туристовВзгляд.ру 03:03

В предыдущие годы один российский турист в среднем тратил в Грузии 400 долларов, таким образом, потери составят в этом году, если поток совершенно прервется, до 100 млн долларов. Эти данные не совпадают с оценками ряда экспертов, которые прогнозируют потери до одного миллиарда долларов.
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В Грузии посчитали ущерб от потери российских туристов

Взгляд.ру03:03

Эксперты оценили ущерб Грузии от российского «туристического эмбарго»

Известия04:21

Сколько потеряет Грузия без российских туристов

Газета.Ru03:24

Сколько потеряет Грузия из-за политической провокации против России. «Говорит» кулькулятор

Царьград03:36
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Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Политика

Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией

В воскресенье Зурабишвили не стала отвечать на вопрос Euronews, что она имела в виду, но заявила, что туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию, а политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым

Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Наиболее известным образом Харитонова стал его экранный дебют - главная роль в экранизации "Овода" Этель Войнич, снятой Николаем Мащенко (1980).
Обновлено вчера в 17:24
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери

«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
Обновлено вчера в 10:27
Общество

Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты

«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Финансы

Курс доллара снизился до 62,98 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
Обновлено в 03:05
Наука

Древние люди умели готовить картофель 100 тысяч лет назад

Археологи обнаружили многочисленные остатки жареных клубней на побережье реки Класес в Южной Африке, где люди жили еще 120 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 09:01
Политика

Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина

Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Интернет

Microsoft запретила использование еще одной программы конкурентов

Представители американской корпорации Microsoft крайне скептически относятся к использованию своими сотрудниками сервисом своих конкурентов.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Известный омский рэпер Порока Ронин скончался в Петербурге

Известный омский рэп-исполнитель Никита Демидов, более известный как Порока Ронин, скончался в Петербурге.
Обновлено в 03:12
Общество

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

"Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию РФ", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 04:17
Политика

Женщину из рассказа Путина о стыдном случае начали искать

Во время прямой линии 20 июня Путин, отвечая на вопрос о стыдном поступке, рассказал о случае с потерянной запиской.
Обновлено в 04:11
Общество

Митинг против политических репрессий начался в Москве

Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Лавров: Запад закрывает глаза на русофобию в Грузии

«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю»,— убежден министр (цитата по ТАСС).
Обновлено в 04:21
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части

В Туркестанской области на юге Казахстана объявлен режим ЧС из-за пожара в воинской части, заявил глава региона Умирзак Шукеев.
Обновлено в 03:28
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

Обновлено вчера в 23:23
Политика

Кадыров сообщил о возвращении из Сирии пятерых чеченских девочек

«Родители детей погибли», - сообщил глава Чечни. По его словам, самолёт с детьми на борту прилетел из Сирии в аэропорт «Внуково».
Обновлено в 03:57
Политика

Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии Молдавии

Олигарх Владимир Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии (ДПМ).
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине

Обновлено в 04:06
Происшествия

Житель Татарстана насмерть забил многодетную мать обухом от топора

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери в Нижнекамске, сообщает главк МВД по Татарстану в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Наташа Королева призналась, что Тарзан отбирает у нее еду

Клянусь! - призналась Королева.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено вчера в 06:31
Технологии

Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус

Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Общество

Названы самые наркозависимые регионы России

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В Красноярском крае 12 детей отравились в оздоровительном лагере

Обновлено в 04:08
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