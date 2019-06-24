В Грузии посчитали ущерб от потери российских туристовВзгляд.ру 03:03

В предыдущие годы один российский турист в среднем тратил в Грузии 400 долларов, таким образом, потери составят в этом году, если поток совершенно прервется, до 100 млн долларов. Эти данные не совпадают с оценками ряда экспертов, которые прогнозируют потери до одного миллиарда долларов.

В Грузии посчитали ущерб от потери российских туристов

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