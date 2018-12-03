В качестве основного показателя ранжирования использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и долю низкооплачиваемых, зарабатывающих менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

с чего всё началось

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование «РИА Рейтинг». Средняя зарплата в России в 2018 году составляет 26,9 тыс. руб.

Самые высокие зарплаты в России получают жители ЯНАО и Чукотки

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