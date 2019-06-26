Футбол

Сколько «Спартак» заплатит за РоманьолиЕвро-футбол.ру 09:08

"Спартак" усилился 20-летним голкипером "Ромы" Андреа Романьоли. Как сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, Романьоли обойдётся "красно-белым" в 2-2,5 миллиона евро.
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«Спартак» заплатит €2 млн за Романьоли, которого Transfermarkt оценивает в 25 тысяч

Sport.ru09:13

«Спартак» переплатит за вратаря «Ромы» в сто раз

Нева Спорт08:49

«Спартак» отдаст за вратаря 3-й лиги Италии от 2 млн евро. Цена Романьоли на Transfermarkt — 25 тыс

Sport24.ru08:22

«Спартак» приобрел 20-летнего вратаря «Ромы» за 2,5 млн евро

Спорт день за днем09:13

Переход Романьоли из «Ромы» в «Спартак» согласован

Советский спорт08:59

Вратарь Романьоли – в «Спартаке». Фотофакт со стадиона красно-белых

Спорт-Экспресс08:52

«Спартак» согласовал трансфер 20-летнего вратаря «Ромы» Романьоли за 2-2,5 млн евро

Sports.ru08:18
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Футбол

Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Обновлено в 07:37
Общество

Власти Сан-Франциско запретили электронные сигареты

Американский Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где решили ввести запрет на все виды и типы электронных сигарет, особенно в общественном месте.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

МВД рассчитывает на снижение ДТП после конфискации машин у пьяных водителей

Конфискация автомобилей у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, резко снизит аварийность на российских дорогах и сохранит тысячи жизней, считает глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Обновлено в 08:49
Политика

Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Политика

Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе

Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.
Обновлено в 08:46
Транспорт

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

РФС пожалуется на Федерацию футбола Грузии в ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация планирует направить в ФИФА жалобу на Федерацию футбола Грузии (ФФГ).
Обновлено в 09:27
Транспорт

В МВД планируют добиться нулевой смертности на дорогах к 2030 году

По данным ГИБДД смертность на дорогах России в 2018 году сократилась на 4,6%.
Обновлено в 09:27
Происшествия

СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова

Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Футбол

Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии РФС

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 07:42
Политика

Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркокартелем

В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).
Обновлено в 09:18
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:48
Происшествия

Жительница Саратовской области умерла после укуса змеи на кладбище

Обновлено в 07:16
Экономика

Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров

С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Театры

Артисты МХАТа вступились за Доронину

Обновлено 24 июня в 16:42
Авто

Назван ТОП-25 городов, где живут автомобили

Обновлено в 08:52
Здоровье

Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников

Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Обновлено в 03:15
Происшествия

Суд арестовал ценные бумаги Абызова

Обновлено в 07:28
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Общество

Жириновский предложил переименовать Петербург

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Кино

Скончался актер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 22:46
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Восемь Зеленских зарегистрировались на выборы в Раду

На одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут в конце июля нынешнего года, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:58
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Зеленский приказал перевести украинскую армию на стандарты НАТО

Обновлено в 08:10
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика

Путин подарил Зюганову на юбилей картину и материалы съезда КПСС

Обновлено в 09:14
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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