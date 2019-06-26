Сколько «Спартак» заплатит за РоманьолиЕвро-футбол.ру 09:08

"Спартак" усилился 20-летним голкипером "Ромы" Андреа Романьоли. Как сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, Романьоли обойдётся "красно-белым" в 2-2,5 миллиона евро.

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Сколько «Спартак» заплатит за Романьоли

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Футбол Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.

Общество Власти Сан-Франциско запретили электронные сигареты Американский Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где решили ввести запрет на все виды и типы электронных сигарет, особенно в общественном месте.

Происшествия МВД рассчитывает на снижение ДТП после конфискации машин у пьяных водителей Конфискация автомобилей у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, резко снизит аварийность на российских дорогах и сохранит тысячи жизней, считает глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Политика Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.

Политика Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.

Транспорт Российских водителей могут лишить прав за грязные номера Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

Футбол РФС пожалуется на Федерацию футбола Грузии в ФИФА Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация планирует направить в ФИФА жалобу на Федерацию футбола Грузии (ФФГ).

Транспорт В МВД планируют добиться нулевой смертности на дорогах к 2030 году По данным ГИБДД смертность на дорогах России в 2018 году сократилась на 4,6%.

Происшествия СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".

Футбол Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии РФС Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Политика Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркокартелем В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).

Энергетика Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.

Экономика Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.

Здоровье Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.

Общество Жириновский предложил переименовать Петербург Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.

Политика Восемь Зеленских зарегистрировались на выборы в Раду На одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут в конце июля нынешнего года, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.

Политика В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.