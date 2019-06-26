Футбол
Сколько «Спартак» заплатит за РоманьолиЕвро-футбол.ру 09:08
"Спартак" усилился 20-летним голкипером "Ромы" Андреа Романьоли. Как сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, Романьоли обойдётся "красно-белым" в 2-2,5 миллиона евро.
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Футбол
Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Обновлено в 07:37
Общество
Власти Сан-Франциско запретили электронные сигареты
Американский Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где решили ввести запрет на все виды и типы электронных сигарет, особенно в общественном месте.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
МВД рассчитывает на снижение ДТП после конфискации машин у пьяных водителей
Конфискация автомобилей у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, резко снизит аварийность на российских дорогах и сохранит тысячи жизней, считает глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Обновлено в 08:49
Политика
Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Политика
Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе
Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.
Обновлено в 08:46
Транспорт
Российских водителей могут лишить прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
РФС пожалуется на Федерацию футбола Грузии в ФИФА
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация планирует направить в ФИФА жалобу на Федерацию футбола Грузии (ФФГ).
Обновлено в 09:27
Транспорт
В МВД планируют добиться нулевой смертности на дорогах к 2030 году
По данным ГИБДД смертность на дорогах России в 2018 году сократилась на 4,6%.
Обновлено в 09:27
Происшествия
СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова
Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Футбол
Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии РФС
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 07:42
Политика
Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркокартелем
В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).
Обновлено в 09:18
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:48
Экономика
Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Театры
Артисты МХАТа вступились за Доронину
Обновлено 24 июня в 16:42
Авто
Назван ТОП-25 городов, где живут автомобили
Обновлено в 08:52
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Суд арестовал ценные бумаги Абызова
Обновлено в 07:28
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Обновлено в 04:39
Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Кино
Скончался актер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 22:46
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Восемь Зеленских зарегистрировались на выборы в Раду
На одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут в конце июля нынешнего года, зарегистрированы восемь кандидатов с фамилией Зеленский.
Обновлено в 07:58
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58