Сколько «Ливерпуль» заработал за победу в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс 03:34

Стала известна сумма, которую "Ливерпуль" заработал за победу в Лиге чемпионов-2018/19, сообщает Daily Mirror. "Красные" в шестой раз выиграли турнир, обыграв в финале "Тоттенхэм" (2:0). Призовой фонд Лиги чемпионов составляет 1,73 миллиарда фунтов.

Сколько «Ливерпуль» заработал за победу в Лиге чемпионов

Политика Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

Общество Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника.

Политика Савченко потребовала трибунала для Порошенко Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Футбол На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».

Наука Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.

Здоровье Супрун рассказала о вреде кальяна: «Один - как 100 сигарет» Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун в своем аккаунте в Facebook рассказала о вреде кальяна.

Шоу-бизнес Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.

Политика Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове Мэр Харькова пообещал восстановить снесенный националистами бюст Жукова.

Происшествия Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области Четверо несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15 В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.

Политика Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.

Футбол «Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Шоу-бизнес 32-летняя внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги впервые вышла замуж Наконец внучка Грейс Келли вышла замуж — через 2,5 года отношений. Скромная церемония прошла во Дворце Гримальди 1 июня.

Происшествия В Югре подросток сжег венки у памятника воину-освободителю В Нефтеюганске подросток сжег венки у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю.

Транспорт В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

Общество 30‑градусная жара ожидается в Московском регионе на следующей неделе На следующей неделе в Москве и Подмосковье потеплеет, установится летняя погода, во второй половине недели столбики термометров будут показывать около 30 градусов, при этом осадков не ожидается, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

Происшествия На заводе в Дзержинске произошел взрыв Пресс-служба администрации Дзержинска сообщила, что взрыв произошел на заводе «Кристалл», а не им. Свердлова.

Происшествия СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Происшествия Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.

Религия Легойда рассказал, как должен жить православный священник Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" - от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Гаджеты Xiaomi Mi 3D Cinema Headset — домашний кинотеатр в виде шлема виртуальной реальности Компания Xiaomi представила свой новый продукт под названием Xiaomi Mi 3D Cinema Headset, который выглядит как гарнитура виртуальной реальности, но по сути речь идет о портативном домашнем кинотеатре.

Происшествия Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.

Технологии Маркетологи Xiaomi начали издеваться над конкурентами Известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) показал в Twitter забавную битву на рекламных щитах между Xiaomi и её конкурентом OnePlus.