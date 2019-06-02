Футбол

Сколько «Ливерпуль» заработал за победу в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс 03:34

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
Стала известна сумма, которую "Ливерпуль" заработал за победу в Лиге чемпионов-2018/19, сообщает Daily Mirror. "Красные" в шестой раз выиграли турнир, обыграв в финале "Тоттенхэм" (2:0). Призовой фонд Лиги чемпионов составляет 1,73 миллиарда фунтов.
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