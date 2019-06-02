Сколько «Ливерпуль» заработал за победу в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс 03:34

Стала известна сумма, которую "Ливерпуль" заработал за победу в Лиге чемпионов-2018/19, сообщает Daily Mirror. "Красные" в шестой раз выиграли турнир, обыграв в финале "Тоттенхэм" (2:0). Призовой фонд Лиги чемпионов составляет 1,73 миллиарда фунтов.

Сколько «Ливерпуль» заработал за победу в Лиге чемпионов

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