Компания Skoda показала интерьер нового пятидверного хетчбэка Skoda Scala, который уже в следующем году придет на смену Rapid. Публичная премьера новинки состоится 6 декабря на специальном мероприятии в Тель-Авиве. Судя по снимкам, чешский автопроизводитель выходит на определенно новый уровень.

Авто Авто Новое поколение Kia Soul дебютировало в Лос-Анджелесе

Авто Авто Jeep представил пикап Gladiator Компания Jeep на автосалоне в Лос-Анджелесе представила новую модель — пикап Gladiator на базе внедорожника Jeep Wrangler последнего поколения.

Авто Авто Представлен спортивный кроссовер Honda HR-V с турбомотором В новой модификации кроссовер носит название HR-V Sport, а отдача силовой установки составляет 180 лошадиных сил при 240 Нм крутящего момента.

Авто Авто УАЗ сообщил о рекордных объемах продаж запчастей За последние пять лет УАЗ отгрузил запчастей на сумму в 5,3 млрд рублей.

Авто Авто АвтоВАЗ отозвал 3,3 тыс. автомобилей Lada 4x4 Российский автопроизводитель АвтоВАЗ отозвал 3,3 тыс. автомобилей марки Lada 4x4 из-за проблем с рулем, сообщается на сайте Росстандарта.

Авто Авто Пикап Toyota Hilux в октябре стал самым популярным пикапом на рынке РФ По данным аналитиков, самым продаваемым пикапом в России (впервые с мая) по итогам октября стал японский Toyota Hilux – его обладателями стали 305 человек, что на 2% больше, чем в октябре прошлого года.

Авто Авто Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 в России подешевели на 55-80 тысяч рублей По данным экспертов, в ноябре текущего года кроссоверы Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 в некоторых комплектациях подешевели на 55 — 80 тысяч рублей.

Авто Авто Внедорожник Aurus Komendant начнут выпускать через два года Новинка с названием Aurus Komendant, по словам Мантурова, отправится в серийное производство в конце 2020 года или в начале 2021 года.

Авто Авто 70% петербургских Hyundai получат российские двигатели и КП

Авто Авто Porsche представила трековую версию спорткара Porsche 911 Трековый вариант спорткара получил 3,8-литровый двигатель, который работая в паре с семискоростной роботизированной коробкой PDK имеет мощность 700 л.с. В автомобиле предлагаются усиленные тормоза, переработанная подвеска, новый аэродинамический обвес, а в салоне будет каркас безопасности, панель приборов от Porsche 911 GT3 R и даже кондиционер.

Авто Авто Suzuki анонсировала кросс-версию микровэна Suzuki Spacia Сегодня в компании анонсировали выход на японский рынок кросс-версии микровэна Suzuki Spacia, сообщив, что в продажу он поступит в следующем месяце.

Авто Авто Toyota представила в Таиланде обновлённый Fortuner TRD Sportivo 2 Компания Toyota официально представила на международном автосалоне Thai Motor Expo 2018 в Таиланде обновлённый внедорожник Fortuner TRD Sportivo 2.

Авто Авто Ford представит Ford Mustang Shelby GT500 на автосалоне в Детройте Как сообщается, Ford представит Ford Mustang Shelby GT500 на автосалоне в Детройте в январе 2019 года.

Авто Авто Cadillac Escalade получил спортивную версию Новых моделей Cadillac в Лос-Анджелесе не привез, зато покажет публике особую версию внедорожника Escalade под названием Sport Edition.