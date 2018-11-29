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Компания Skoda рассекретила интерьер новой модели Scala, которая станет преемником бюджетного семейства Skoda Rapid. Новый автомобиль получит цифровую панель приборов, мультимедийную систему с 9,2-дюймовым сенсорным экраном, двухзонный климат-контроль и новую архитектуру передней панели.
Коммерсантъ08:05
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Новое поколение Kia Soul дебютировало в Лос-Анджелесе
Обновлено в 08:22
Авто
Внедорожник Aurus Komendant начнут выпускать через два года
Новинка с названием Aurus Komendant, по словам Мантурова, отправится в серийное производство в конце 2020 года или в начале 2021 года.
Обновлено в 05:43
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Пикап Toyota Hilux в октябре стал самым популярным пикапом в РФ
По данным аналитиков, самым продаваемым пикапом в России (впервые с мая) по итогам октября стал японский Toyota Hilux – его обладателями стали 305 человек, что на 2% больше, чем в октябре прошлого года.
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Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 в России подешевели на 55-80 тысяч рублей
По данным экспертов, в ноябре текущего года кроссоверы Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 в некоторых комплектациях подешевели на 55 — 80 тысяч рублей.
Обновлено в 07:58
Авто
Mercedes-Benz обновил спорткары AMG GT
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Лос-Анджелесе представила обновлённое семейство спорткаров AMG GT.
Обновлено в 07:55
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70% петербургских Hyundai получат российские двигатели и КП
Ранее представили производителя говорили о намерении еще увеличить локализацию, а сегодня журналистам «Ведомостей» стало известно, что 70% петербургских Hyundai получат российские двигатели и КП.
Обновлено в 08:07
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Suzuki анонсировала кросс-версию микровэна Suzuki Spacia
Сегодня в компании анонсировали выход на японский рынок кросс-версии микровэна Suzuki Spacia, сообщив, что в продажу он поступит в следующем месяце.
Обновлено в 08:12
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Toyota представила в Таиланде обновлённый Fortuner TRD Sportivo 2
Компания Toyota официально представила на международном автосалоне Thai Motor Expo 2018 в Таиланде обновлённый внедорожник Fortuner TRD Sportivo 2.
Обновлено в 06:24
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Cadillac Escalade получил спортивную версию
Новых моделей Cadillac в Лос-Анджелесе не привез, зато покажет публике особую версию внедорожника Escalade под названием Sport Edition.
Обновлено в 05:38
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В каких случаях госномера автомобиля признают нечитаемыми
В процессе эксплуатации автомобиля государственные номера имеют свойство изнашиваться, некоторые цифры могут частично, или полностью стереться.
Обновлено в 07:19
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«АвтоВАЗ» отзывает в России 3,3 тыс. автомобилей
Обновлено в 08:36
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Honda раскрыла «спортивный» кроссовер HR-V с турбомотором
Обновлено в 08:25
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Genesis в октябре увеличил продажи в России в 2,2 раза
Российские дилеры Genesis в октябре реализовали 194 автомобиля, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлом годом.
Обновлено в 05:58
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Почему галогенки не спешат уступать место светодиодам
В обсуждении материала «Светодиоды против галогенок» на сайте вы заявили, что газоразрядные фары уйдут со сцены, а древние галогенные останутся.
Обновлено в 05:21
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Новый Porsche 911: классический облик и современная начинка
Первый представитель нового семейства не отклоняется от классической формулы, которая использовалась при создании автомобилей Porsche на протяжении десятилетий, но продолжает совершенствовать идеи, которые сделали Carrera легендой.
Обновлено в 03:33