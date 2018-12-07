Авто

Skoda представила серийный хэтчбек Scala
REGNUM
вчера в 23:46

Новый хэтчбек Skoda Scala представлен широкой публике. Презентация серийной версии нового игрока в европейском гольф-классе, который составит конкуренцию таким автомобилям, как Volkswagen Golf, Ford Focus и Opel Astra, состоялась на специальном мероприятии в Тель-Авиве.
REGNUMвчера в 23:46

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