Новый хэтчбек Skoda Scala представлен широкой публике. Презентация серийной версии нового игрока в европейском гольф-классе, который составит конкуренцию таким автомобилям, как Volkswagen Golf, Ford Focus и Opel Astra, состоялась на специальном мероприятии в Тель-Авиве.

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