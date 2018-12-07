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Skoda представила серийный хэтчбек Scala
Skoda представила серийный хэтчбек ScalaREGNUMвчера в 23:46
Новый хэтчбек Skoda Scala представлен широкой публике. Презентация серийной версии нового игрока в европейском гольф-классе, который составит конкуренцию таким автомобилям, как Volkswagen Golf, Ford Focus и Opel Astra, состоялась на специальном мероприятии в Тель-Авиве.
REGNUMвчера в 23:46
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Авто
Фотошпионами замечено купе Lexus RC F Track Edition
Обновлено в 03:03
Авто
Компания Geely показала высокотехнологичный минивэн Jiaji
Компания Geely представила автолюбителям гибридный и высокотехнологичный автомобиль модели Jiaji.
Обновлено в 02:57
Авто
На АвтоВАЗе могут начать выпуск ситимобиля Zetta второго поколения
На международном форуме «Город будущего» «АвтоВАЗ» представил концепт ситимобиля Zetta «СИТИ Модуль-2».
Обновлено в 02:53
Авто
Infiniti назначила нового управляющего директора на российском рынке
Управляющим директором Infiniti по России, Казахстану и Украине с 3 декабря 2018 года назначен Дмитрий Панасов.
Обновлено в 00:49
Авто
Koenigsegg Regera получил карбоновый кузов ручной работы
В Koenigsegg объясняют, что прекрасный кузов гиперкара холодный на ощупь, поскольку это чистый карбон без защитного эпоксидного или лакового слоя, который наносят на другие карбоновые автомобили.
Обновлено в 03:05
Авто
Renault Koleos получил новую версию
Российские дилеры Renault начали прием заказов на кроссовер Koleos в новой базовой комплектации Comfort.
Обновлено в 01:52
Авто
Audi отзывает почти 64 тысячи машин с дизельными двигателями V-TDI
Обновлено в 02:06
Авто
Пикап «Сталкер» на базе «Нивы» рассекретили на фотографиях
На территории предприятия «ВИС-Авто» в Тольятти был замечен пикап «Сталкер», созданный в единственном экземпляре на базе Lada 4x4.
Обновлено в 01:41
Авто
«Рольф» удвоил присутствие в бренде Volkswagen
Значительная часть персонала компании "ПеГас-Авто" сохраняет за собой рабочие места, но на все ключевые управленческие позиции в дилерском центре назначены сотрудники "Рольфа", прошедшие школу профессионального развития в компании.
Обновлено в 01:18
Авто
Озвучены особенности нового Chevrolet Corvette
Особенностью модели станет крышка двигателя, отличающаяся от предшественника.
Обновлено в 02:59
Авто
В ноябре продажи автомобилей в России выросли на 10%
Обновлено вчера в 23:50
Авто
Авторынок Кемерово: свежие «бэушки» привозят из Москвы и Владивостока
Обновлено в 02:06
Авто
Представлен электрический трактор с пятью двигателями
Компания Sepp Knusel на выставке сельскохозяйственной техники в Швейцарии представила прототип экономичного трактора Rigitrac SKE 50 Electric.
Обновлено в 02:19
Авто
«КАМАЗ» принял участие в выставке «РОССИЙСКИЙ ЛЕС-2018»
Международная выставка «Российский лес-2018» является одним из самых крупных мероприятий, проходящих в стране.
Обновлено в 03:04
Авто
Авторынок Уфы: «перекупов» стало меньше из-за реконструкции
Обновлено в 01:46