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Skoda показала новую модель Scala
Skoda показала новую модель ScalaКоммерсантъ02:10
Компания Skoda представила новую модель Scala — презентация хэтчбека состоялась в Тель-Авиве. Машина должна прийти на смену Skoda Rapid. Автомобиль, построенный на платформе MQB A0 от нового Volkswagen Polo, стал длиннее, шире и выше.
Коммерсантъ02:10
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Lexus покажет в Детройте улучшенную версию купе RC F Track Edition
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В декабре АвтоВАЗу придется ввести дополнительные смены на линии B0
На сайте профсоюзной организации автогиганта отмечается, что на конвейере B0, где производятся Lada XRAY и Lada Largus, а также Renault Logan и Renault Sandero, были введены дополнительные смены в выходные дни 15 и 22 декабря.
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Geely представила высокотехнологичный гибридный минивэн Jiaji
Китайская компания Geely представила новый высокотехнологичный минивэн Jiaji.
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Koenigsegg Regera получил карбоновый кузов ручной работы
В Koenigsegg объясняют, что прекрасный кузов гиперкара холодный на ощупь, поскольку это чистый карбон без защитного эпоксидного или лакового слоя, который наносят на другие карбоновые автомобили.
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Polestar показал испытания своего гибридного купе
Компания Polestar показала первые испытания своего нового гибридного купе.
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Продлили жизнь: Chevrolet Niva будут выпускать и дальше
Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ решило продлить жизнь модели Chevrolet Niva - в открытой базе Росстандарта опубликовано новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое будет действовать с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2021 года.
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Авто
Renault представил заводской тюнинг для Clio R.S
Компания Renault представила линейку заводского тюнинга для "заряженного" хэтчбека Clio R. S. В перечень доступных для покупки деталей вошли выпущенный тиражом в 250 экземпляров аэродинамический обвес в стилистике концепт-кара Renault Clio Sport R. S. 16, новые колёсные диски, углепластиковый капот и набор фирменного инструмента для гаража.
Обновлено в 04:53
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АвтоВАЗ может начать выпуск обновленного ситимобиля Zetta
АвтоВАЗ может начать серийное производство второго поколения ситимобилей для людей с ограниченными возможностями Zetta.
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На территории предприятия «ВИС-Авто» в Тольятти был замечен пикап «Сталкер», созданный в единственном экземпляре на базе Lada 4x4.
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«Рольф» удвоил присутствие в бренде Volkswagen
Значительная часть персонала компании "ПеГас-Авто" сохраняет за собой рабочие места, но на все ключевые управленческие позиции в дилерском центре назначены сотрудники "Рольфа", прошедшие школу профессионального развития в компании.
Обновлено в 01:18
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Что ждать от Hyundai Tucson 2015-2016 годов выпуска с пробегом в 100 тысяч км
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