Компания Skoda представила новую модель Scala — презентация хэтчбека состоялась в Тель-Авиве. Машина должна прийти на смену Skoda Rapid. Автомобиль, построенный на платформе MQB A0 от нового Volkswagen Polo, стал длиннее, шире и выше.

Авто Авто Lexus покажет в Детройте улучшенную версию купе RC F Track Edition

Авто Авто Suzuki в ноябре увеличила продажи в России на 22%

Авто Авто В декабре АвтоВАЗу придется ввести дополнительные смены на линии B0 На сайте профсоюзной организации автогиганта отмечается, что на конвейере B0, где производятся Lada XRAY и Lada Largus, а также Renault Logan и Renault Sandero, были введены дополнительные смены в выходные дни 15 и 22 декабря.

Авто Авто Geely представила высокотехнологичный гибридный минивэн Jiaji Китайская компания Geely представила новый высокотехнологичный минивэн Jiaji.

Авто Авто Koenigsegg Regera получил карбоновый кузов ручной работы В Koenigsegg объясняют, что прекрасный кузов гиперкара холодный на ощупь, поскольку это чистый карбон без защитного эпоксидного или лакового слоя, который наносят на другие карбоновые автомобили.

Авто Авто Polestar показал испытания своего гибридного купе Компания Polestar показала первые испытания своего нового гибридного купе.

Авто Авто Продлили жизнь: Chevrolet Niva будут выпускать и дальше Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ решило продлить жизнь модели Chevrolet Niva - в открытой базе Росстандарта опубликовано новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое будет действовать с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2021 года.

Авто Авто Renault представил заводской тюнинг для Clio R.S Компания Renault представила линейку заводского тюнинга для "заряженного" хэтчбека Clio R. S. В перечень доступных для покупки деталей вошли выпущенный тиражом в 250 экземпляров аэродинамический обвес в стилистике концепт-кара Renault Clio Sport R. S. 16, новые колёсные диски, углепластиковый капот и набор фирменного инструмента для гаража.

Авто Авто АвтоВАЗ может начать выпуск обновленного ситимобиля Zetta АвтоВАЗ может начать серийное производство второго поколения ситимобилей для людей с ограниченными возможностями Zetta.

Авто Авто Mercedes-Benz создал для поклонников рождественские подарки

Авто Авто Opel выпустит электрические версии всех моделей до 2024 года

Авто Авто Пикап «Сталкер» на базе «Нивы» рассекретили на фотографиях На территории предприятия «ВИС-Авто» в Тольятти был замечен пикап «Сталкер», созданный в единственном экземпляре на базе Lada 4x4.

Авто Авто «Рольф» удвоил присутствие в бренде Volkswagen Значительная часть персонала компании "ПеГас-Авто" сохраняет за собой рабочие места, но на все ключевые управленческие позиции в дилерском центре назначены сотрудники "Рольфа", прошедшие школу профессионального развития в компании.