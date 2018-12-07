Авто

Skoda показала новую модель Scala
Коммерсантъ
02:10

Компания Skoda представила новую модель Scala — презентация хэтчбека состоялась в Тель-Авиве. Машина должна прийти на смену Skoda Rapid. Автомобиль, построенный на платформе MQB A0 от нового Volkswagen Polo, стал длиннее, шире и выше.
Коммерсантъ02:10

Подробнее о событии

Skoda представила серийный хэтчбек Scala

Известия03:45

Представлен новый хэтчбек Skoda Scala

Motor01:52

Skoda показала свою новую модель Scala

За рулем01:18

Чехи представили конкурента Volkswagen Golf - хэтчбек Skoda Scala

CarsWeek.ruвчера в 23:17

Хэтчбек Skoda Scala открыл новую главу в компактном классе

Драйв01:41

Хэтчбек Skoda Scala: новый игрок в европейском гольф-классе

Авторевювчера в 18:24

Skoda представила новый хэтчбек гольф-класса Scala

AutoNewsвчера в 13:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 07:00, Ашберн
Авто

Продлили жизнь: Chevrolet Niva будут выпускать и дальше

Обновлено в 06:35
Авто

Nissan начал принимать заказы на суперкар за 1 миллион евро

Компания Nissan объявила о старте приема заказов на юбилейный суперкар GT-R50, который был разработан совместно с кузовным ателье ItalDesign к 50-летию модели GT-R.
Обновлено в 06:49
Авто

Opel Mokka X станет электрокаром

Речь идёт о компактных Corsa и Mokka X нового поколения. Сегодня стало известно о том, что обе новинки получат электродвигатели.
Обновлено в 06:50
Авто

В ноябре продажи Suzuki в России выросли на 22%

В прошлом месяце российские дилеры Suzuki продали 631 автомобиль, что говорит о росте на 22%.
Обновлено в 05:40
Авто

Audi отзовет почти 64 тысячи машин с дизельными двигателями

Обновлено в 05:29
Авто

АВТОВАЗ в декабре вводит дополнительные смены на линии B0

Напомним, в октябре АВТОВАЗ вводил дополнительные смены по субботам на производстве Granta, а также сверхурочные часы на линии B0, а в ноябре дополнительные смены по субботам были введены на линии Granta.Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в октябре АВТОВАЗ начал в Тольятти серийное производство внедорожной модификации LADA XRAY Cross, появившийся у дилеров с ноября.
Обновлено в 05:57
Авто

На АвтоВАЗе могут начать выпуск ситимобиля Zetta второго поколения

Новое поколение модели стало современнее и получило стальной трубчатый каркас, облаченный в стеклопластиковые панели.
Обновлено в 06:26
Авто

Volkswagen отзовет в России Touareg нового поколения

Компания Volkswagen объявила об отзыве 178 внедорожников Touareg нового поколения, реализованных в 2018 году.
Обновлено в 06:10
Авто

Polestar показал испытания своего гибридного купе

Компания Polestar показала первые испытания своего нового гибридного купе.
Обновлено в 05:13
Авто

Geely представила высокотехнологичный гибридный минивэн Jiaji

Китайский автогигант Geely официально представил новый высокотехнологичный минивэн Jiaji.
Обновлено в 05:48
Авто

Renault Koleos в России стал доступнее

Фирма Renault объявила о начале приёма заказов на кроссовер Koleos в исполнении Comfort.
Обновлено в 06:42
Авто

Спорткар Koenigsegg Regera получил кузов из полированного карбона

Ателье Koenigsegg выпустило спорткупе Regera с кузовом из полированного углеродного волокна.
Обновлено в 05:42
Авто

Ford благословил производство новых Bronco

Реставрационная компания Gateway Bronco, которая специализируется на обслуживании и ремонте Bronco первого поколения, на днях объявила о завершении переговоров по подписанию лицензионного соглашения с Ford о производстве ограниченного числа автомобилей Bronco 1966-77 годов.
Обновлено в 06:01
Авто

Пикап «Сталкер» на базе «Нивы» рассекретили на фотографиях

В распоряжении «RCI News» появились эксклюзивные фотографии редчайшего пикапа Апал «Сталкер» на базе российской «Нивы».
Обновлено в 04:30
Авто

Mercedes-Benz приготовил рождественские подарки

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz приготовил подарки для своих клиентов на предстоящее Рождество.
Обновлено в 05:40
Главное