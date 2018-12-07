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Skoda показала новую модель Scala
Skoda показала новую модель ScalaКоммерсантъ02:10
Компания Skoda представила новую модель Scala — презентация хэтчбека состоялась в Тель-Авиве. Машина должна прийти на смену Skoda Rapid. Автомобиль, построенный на платформе MQB A0 от нового Volkswagen Polo, стал длиннее, шире и выше.
Коммерсантъ02:10
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Продлили жизнь: Chevrolet Niva будут выпускать и дальше
Обновлено в 06:35
Авто
Nissan начал принимать заказы на суперкар за 1 миллион евро
Компания Nissan объявила о старте приема заказов на юбилейный суперкар GT-R50, который был разработан совместно с кузовным ателье ItalDesign к 50-летию модели GT-R.
Обновлено в 06:49
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Opel Mokka X станет электрокаром
Речь идёт о компактных Corsa и Mokka X нового поколения. Сегодня стало известно о том, что обе новинки получат электродвигатели.
Обновлено в 06:50
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В ноябре продажи Suzuki в России выросли на 22%
В прошлом месяце российские дилеры Suzuki продали 631 автомобиль, что говорит о росте на 22%.
Обновлено в 05:40
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Audi отзовет почти 64 тысячи машин с дизельными двигателями
Обновлено в 05:29
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АВТОВАЗ в декабре вводит дополнительные смены на линии B0
Напомним, в октябре АВТОВАЗ вводил дополнительные смены по субботам на производстве Granta, а также сверхурочные часы на линии B0, а в ноябре дополнительные смены по субботам были введены на линии Granta.Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в октябре АВТОВАЗ начал в Тольятти серийное производство внедорожной модификации LADA XRAY Cross, появившийся у дилеров с ноября.
Обновлено в 05:57
Авто
На АвтоВАЗе могут начать выпуск ситимобиля Zetta второго поколения
Новое поколение модели стало современнее и получило стальной трубчатый каркас, облаченный в стеклопластиковые панели.
Обновлено в 06:26
Авто
Volkswagen отзовет в России Touareg нового поколения
Компания Volkswagen объявила об отзыве 178 внедорожников Touareg нового поколения, реализованных в 2018 году.
Обновлено в 06:10
Авто
Polestar показал испытания своего гибридного купе
Компания Polestar показала первые испытания своего нового гибридного купе.
Обновлено в 05:13
Авто
Geely представила высокотехнологичный гибридный минивэн Jiaji
Китайский автогигант Geely официально представил новый высокотехнологичный минивэн Jiaji.
Обновлено в 05:48
Авто
Renault Koleos в России стал доступнее
Фирма Renault объявила о начале приёма заказов на кроссовер Koleos в исполнении Comfort.
Обновлено в 06:42
Авто
Спорткар Koenigsegg Regera получил кузов из полированного карбона
Ателье Koenigsegg выпустило спорткупе Regera с кузовом из полированного углеродного волокна.
Обновлено в 05:42
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Ford благословил производство новых Bronco
Реставрационная компания Gateway Bronco, которая специализируется на обслуживании и ремонте Bronco первого поколения, на днях объявила о завершении переговоров по подписанию лицензионного соглашения с Ford о производстве ограниченного числа автомобилей Bronco 1966-77 годов.
Обновлено в 06:01
Авто
Пикап «Сталкер» на базе «Нивы» рассекретили на фотографиях
В распоряжении «RCI News» появились эксклюзивные фотографии редчайшего пикапа Апал «Сталкер» на базе российской «Нивы».
Обновлено в 04:30
Авто
Mercedes-Benz приготовил рождественские подарки
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz приготовил подарки для своих клиентов на предстоящее Рождество.
Обновлено в 05:40