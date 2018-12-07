Компания Skoda представила новую модель Scala — презентация хэтчбека состоялась в Тель-Авиве. Машина должна прийти на смену Skoda Rapid. Автомобиль, построенный на платформе MQB A0 от нового Volkswagen Polo, стал длиннее, шире и выше.

Авто Авто Продлили жизнь: Chevrolet Niva будут выпускать и дальше

Авто Авто Nissan начал принимать заказы на суперкар за 1 миллион евро Компания Nissan объявила о старте приема заказов на юбилейный суперкар GT-R50, который был разработан совместно с кузовным ателье ItalDesign к 50-летию модели GT-R.

Авто Авто Opel Mokka X станет электрокаром Речь идёт о компактных Corsa и Mokka X нового поколения. Сегодня стало известно о том, что обе новинки получат электродвигатели.

Авто Авто В ноябре продажи Suzuki в России выросли на 22% В прошлом месяце российские дилеры Suzuki продали 631 автомобиль, что говорит о росте на 22%.

Авто Авто Audi отзовет почти 64 тысячи машин с дизельными двигателями

Авто Авто АВТОВАЗ в декабре вводит дополнительные смены на линии B0 Напомним, в октябре АВТОВАЗ вводил дополнительные смены по субботам на производстве Granta, а также сверхурочные часы на линии B0, а в ноябре дополнительные смены по субботам были введены на линии Granta.Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в октябре АВТОВАЗ начал в Тольятти серийное производство внедорожной модификации LADA XRAY Cross, появившийся у дилеров с ноября.

Авто Авто На АвтоВАЗе могут начать выпуск ситимобиля Zetta второго поколения Новое поколение модели стало современнее и получило стальной трубчатый каркас, облаченный в стеклопластиковые панели.

Авто Авто Volkswagen отзовет в России Touareg нового поколения Компания Volkswagen объявила об отзыве 178 внедорожников Touareg нового поколения, реализованных в 2018 году.

Авто Авто Polestar показал испытания своего гибридного купе Компания Polestar показала первые испытания своего нового гибридного купе.

Авто Авто Geely представила высокотехнологичный гибридный минивэн Jiaji Китайский автогигант Geely официально представил новый высокотехнологичный минивэн Jiaji.

Авто Авто Renault Koleos в России стал доступнее Фирма Renault объявила о начале приёма заказов на кроссовер Koleos в исполнении Comfort.

Авто Авто Спорткар Koenigsegg Regera получил кузов из полированного карбона Ателье Koenigsegg выпустило спорткупе Regera с кузовом из полированного углеродного волокна.

Авто Авто Ford благословил производство новых Bronco Реставрационная компания Gateway Bronco, которая специализируется на обслуживании и ремонте Bronco первого поколения, на днях объявила о завершении переговоров по подписанию лицензионного соглашения с Ford о производстве ограниченного числа автомобилей Bronco 1966-77 годов.

Авто Авто Пикап «Сталкер» на базе «Нивы» рассекретили на фотографиях В распоряжении «RCI News» появились эксклюзивные фотографии редчайшего пикапа Апал «Сталкер» на базе российской «Нивы».