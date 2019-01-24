Авто
Skoda назовет новый кроссовер KamiqКоммерсантъ 04:50
Новинка будет построена на платформе MQB и получит дизайн в стилистике концепт-кара Skoda Vision X, показанного в 2018 году в Женеве. Новый Kamiq станет самым доступным кроссовером чешской марки на европейском рынке.
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Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата шведского самолета истребителем РФ
Обновлено в 03:46
Происшествия
Суд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову
Обновлено в 04:58
Авто
Ford обновил пикап Ranger для Европы
Компания Ford представила обновленный компактный пикап Ranger для европейского рынка.
Обновлено вчера в 09:54
Авто
Toyota представила спецверсию Land Cruiser 200
Компания Toyota отметит 60-летие внедорожника Land Cruiser на рынке США выпуском его специальной версии – Land Cruiser Heritage Edition.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»
В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено в 04:42
Общество
Новгородских женщин разделили на богатых и бедных возрастным цензом
Новгородская областная дума большинством голосов депутатов 23 января приняла закон о региональном капитале «Первый ребёнок» — выплате в размере 100 тыс. рублей из областного бюджета для женщин в возрасте до 29 лет включительно.
Обновлено в 05:10
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Исторический музей сообщил об исчезновении иконы XVI века
Из фондов государственного Исторического музея пропала икона «Богоматерь Смоленская Шуйская» (Вологда, XVI в.), сообщается на сайте музея.
Обновлено в 05:26
Технологии
Boeing провел успешное испытание беспилотного аэротакси
Полет прошел в Манассасе, штат Виргиния, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
Дрейф горящего танкера к берегам Крыма остановили
Ранее в Росморречфлоте сообщили, что из-за того, что оторвался последний швартовый, который соединял два горящих танкера между собой, "Канди" начал медленно дрейфовать в сторону крымского берега.
Обновлено в 06:22
Политика
В Шотландии арестован экс-глава правительства Алекс Салмонд
В Шотландии арестован бывший первый министр страны Алекс Салмонд, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:26
Общество
В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды
Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Общество
В Сибае смог будут разгонять с помощью вентиляторов
Как уточнил на оперативном совещании в мэрии замдиректора Сибайского филиала Учалинского ГОКа Артур Аглямов, монтаж и установку стационарной вентиляционной системы на поверхности северного борта карьера завершат в течение дня, а затем запустят.
Обновлено в 07:15
Происшествия
СК попросил об аресте осужденного предпринимателя Михальченко
Следственный комитет России направил в Басманный суд ходатайство об аресте предпринимателя Дмитрия Михальченко, ранее осужденного по делу о контрабанде элитного алкоголя, в рамках нового уголовного дела.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Врачи рассказали об операции пострадавшей в горах Урала туристки
Ранее врачи рассказали о состоянии пострадавшей в горах Урала туристки.
Обновлено в 03:23
Наука
В Китае клонированы пять идентичных макак
Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Политика
Карлос Гон ушел с поста главы Renault
Обновлено в 02:29
Политика
«Четкий пацан»: в Сети высмеяли Порошенко, заправившего пиджак в штаны
Обновлено в 06:51
Интернет
Специалисты компании Avast признали уязвимость пользователей Windows
Сотрудники компании Avast предупредили пользователей Windows о том, что хакеры смогут взломать компьютер через устаревшие версии программ, установленных на нём.
Обновлено в 01:10
Космос
Макет межпланетного корабля Илона Маска развалился из-за ветра
Первый летный прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разработала для межпланетных полетов, снесло ветром на стартовой площадке.
Обновлено в 04:34
Экономика
Система быстрых платежей будет запущена в России 28 января
Система быстрых платежей (СБП) будет запущена в России 28 января, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на презентации СБП.
Обновлено в 05:45
Экономика
У россиян оказалось рекордное количество свободных денег
Среднегодовой объем "свободных денег" у людей в стране по итогам 2018 года оказался рекордным за все время наблюдений, начиная с 2008 года.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Москве осуждены 11 террористов «Исламского государства»
Осужденные в составе двух террористических ячеек были одновременно задержаны сотрудниками ФСБ 12 ноября 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:44
Экономика
Правительство одобрило программу модернизации ТЭС на 1,9 трлн рублей
Правительство РФ одобрило масштабную программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС), оцениваемую в 1,9 триллиона рублей, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В администрации Нефтеюганска прошли обыски
Обновлено в 00:58
Интернет
Microsoft заблокировал свой поисковик Bing в Китае
Корпорация Microsoft заявила о блокировке своей поисковой системы Bing в КНР. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Обновлено в 02:19
Политика
Суд признал Януковича виновным в госизмене
Оболонский суд в Киеве признал виновным бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене.
Обновлено в 03:32
Космос
Ученые развенчали миф об изменении климата
Совместное исследование американских и канадских ученых показало, что глобальные периодические изменения климата в северном полушарии планеты, называемые североатлантической осцилляцией (NAO), не зависят от солнечной активности.
Обновлено вчера в 20:50
Наука
Ученые: романтические отношения улучшают здоровье
Подведя итоги эксперимента ученые пришли к выводу, что присутствие романтического партнера или мысли о нем способствовали лучшей реакции организма на стресс, а также снижению давления.
Обновлено вчера в 14:08