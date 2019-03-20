Skoda Karoq начнут выпускать в РоссииФАН 15:32

Кстати, ранее в компании Skoda отмечали, что само появление кроссовера Karoq на российском рынке запланировано на 4-й квартал нынешнего года. Как уже сообщал "АВТОСТАТ", в 2018 году мировые продажи Skoda выросли на 4,4% до 1,25 млн автомобилей.

с чего всё началось

В Нижнем Новгороде уже осенью этого года начнется производство нового кроссовера Skoda Karoq. Об этом сообщил председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер. Разработчики установили в Karoq турбодизель объемом 2,0 литра и мощностью 190 лошадиных сил.

Космос Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.

Политика Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.

Политика МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.

Происшествия Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам В 2009 году Барсукова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство и двух рейдерских захватах.

Происшествия По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Музыка Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.

Общество Жители Высокого недовольны качеством воды из новой скважины Артём Лазарев рассказал, что новый сельский клуб в Высоком уже проектируют, завершить строительство планируется в 2020 году.

Политика Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Спорт Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.

Политика Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.

Наука Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.

Экономика Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».

Происшествия В Петербурге арестовали продавцов БАДов Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.

Общество Сахалинским мэрам поручено вдвое увеличить строительство домов, иначе их будут «подбадривать» Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил главам районов в ближайшие годы удвоить количество вводимого в эксплуатацию жилья.

Происшествия Экс-помощника Макрона накажут за селфи с оружием Во время прошлогодней первомайской манифестации в Париже экс-помощник Макрона грубо обошелся с девушкой, затем несколько раз ударил парня, после чего скрылся.

Экономика Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.

Происшествия В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Авто Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.

Политика Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.

Политика МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».