Авто

Skoda Karoq начнут выпускать в РоссииФАН 15:32

В Нижнем Новгороде уже осенью этого года начнется производство нового кроссовера Skoda Karoq. Об этом сообщил председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер. Разработчики установили в Karoq турбодизель объемом 2,0 литра и мощностью 190 лошадиных сил.
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с чего всё началось

Стало известно, где и когда начнется выпуск кроссовера Skoda Karoq для российского рынка

Кстати, ранее в компании Skoda отмечали, что само появление кроссовера Karoq на российском рынке запланировано на 4-й квартал нынешнего года. Как уже сообщал "АВТОСТАТ", в 2018 году мировые продажи Skoda выросли на 4,4% до 1,25 млн автомобилей.
Автостат07:34

Подробнее о событии

Стало известно, где и когда начнется выпуск кроссовера Skoda Karoq для российского рынка

Автостат07:34

Skoda Karoq для России: известно, где будут собирать кроссовер!

За рулем07:13

Skoda наладит производство бюджетного кроссовера в Нижнем Новгороде

AutoNews07:40

Кроссовер Skoda Karoq начнут собирать в России

Тарантас Ньюс07:59

Российская версия Skoda Karoq будет собираться на заводе ГАЗ

CarsWeek.ru11:13

Компактный кроссовер Skoda Karoq будут собирать в Нижнем Новгороде

Российская газета08:19

Кроссовер Skoda Karoq будут выпускать в Нижнем Новгороде

Newsroom2412:51
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
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Общество

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Общество

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Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР

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Политика

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Спорт

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Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
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Политика

Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
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Наука

Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти

Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
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Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова

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Армия и оружие

Порошенко оценил испытания новых ударных беспилотников

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Общество

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Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил главам районов в ближайшие годы удвоить количество вводимого в эксплуатацию жилья.
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Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

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Происшествия

Экс-помощника Макрона накажут за селфи с оружием

Во время прошлогодней первомайской манифестации в Париже экс-помощник Макрона грубо обошелся с девушкой, затем несколько раз ударил парня, после чего скрылся.
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Экономика

Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале

Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
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Шоу-бизнес

Началову похоронят рядом с Малашенко

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Общество

В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду

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МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии

В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».
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Синоптики назвали время окончания снегопада во Владивостоке

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В Москве рассказали о ходе строительства станции «Стромынка»

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