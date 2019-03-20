Авто
Skoda Karoq начнут выпускать в РоссииФАН 15:32
В Нижнем Новгороде уже осенью этого года начнется производство нового кроссовера Skoda Karoq. Об этом сообщил председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер. Разработчики установили в Karoq турбодизель объемом 2,0 литра и мощностью 190 лошадиных сил.
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с чего всё началось
Кстати, ранее в компании Skoda отмечали, что само появление кроссовера Karoq на российском рынке запланировано на 4-й квартал нынешнего года. Как уже сообщал "АВТОСТАТ", в 2018 году мировые продажи Skoda выросли на 4,4% до 1,25 млн автомобилей.Автостат07:34
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