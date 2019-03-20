Авто

Skoda Karoq начнут собирать в РоссииИзвестия 08:28

Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Об этом 20 марта сообщает Autonews со ссылкой на слова председателя совета директоров Skoda Майера Бернхарда.
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Стало известно, где и когда начнется выпуск кроссовера Skoda Karoq для российского рынка

Автостат07:34

Skoda наладит производство бюджетного кроссовера в Нижнем Новгороде

AutoNews07:40

Skoda Karoq для России: известно, где будут собирать кроссовер!

За рулем07:13

На российском заводе наладят производство Skoda Karoq

Тарантас Ньюс07:59

Российская версия Skoda Karoq будет собираться на заводе ГАЗ

CarsWeek.ru11:13

Компактный кроссовер Skoda Karoq будут собирать в Нижнем Новгороде

Российская газета08:19

Кроссовер Skoda Karoq будут выпускать в Нижнем Новгороде

Newsroom2412:51
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Футбол

Зобнин успешно перенес операцию. Восстановление займет 4-5 недель

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин успешно перенес операцию на правой руке.
Обновлено в 08:46
Экономика

Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД

Согласно сообщению на сайте правительства, основными задачами программы развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года являются повышение «транспортной мобильности людей внутри и между агломерациями», расширение сети высокоскоростных магистралей, обновление подвижного состава и инфраструктуры РЖД, а также и развитие зарубежной деятельности компании, в том числе транзитных перевозок.
Обновлено в 11:50
Футбол

Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Индийского миллиардера арестовали в Лондоне

Индийский бизнесмен Нирав Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 2 миллиарда долларов, был задержан полицией в Лондоне по запросу властей своей страны.
Обновлено в 12:51
Наука

Названа смертельная опасность горячего чая и кофе

Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео полета Шойгу над Сирией

Министерство обороны РФ на своей странице в соцсети «ВКонтакте» показало видео полета главы ведомства Сергея Шойгу над территорией Сирии.
Обновлено в 02:33
Происшествия

По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Музыка

Гитарист «Ленинграда» подтвердил слова Шнурова о роспуске группы

Обновлено в 12:40
ЖКХ

Губернатор БУРКОВ предложил свой тариф на мусор в Омской области

Сегодня, 20 марта, правление РЭК Омской областиутвердило единый тариф на услуги регоператора по обращению с ТКО – ООО "Магнит" в размере 5213,62 руб. с учетом НДС за тонну мусора в месяц.
Обновлено в 13:09
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Обновлено в 13:11
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Экономика

Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на два года

Международное рейтинговое агентство Fitch в мартовском отчете спрогнозировало «самое сильное замедление» с 2012 года роста мировой экономики на ближайшие два года.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Авто

Седан Honda Envix по цене Lada Vesta Sport поступил в автосалоны

Японский концерн Honda готов предложить рынку новый седан под наименованием Envix, предназначенный, в первую очередь, для Китая.
Обновлено в 08:42
Общество

Казахстанцы выступили против переименования Астаны

Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.
Обновлено в 12:43
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России.
Обновлено в 11:29
Футбол

Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»

Испанский вратарь Икер Касильяс подписал новое соглашение с португальским ФК "Порту", сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.
Обновлено в 07:15
Политика

ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Происшествия

В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках

Обновлено вчера в 20:11
Общество

Семья девочки, написавшей письмо Путину, может переехать

В декабре 2018 года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину, в котором пожаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора.
Обновлено вчера в 04:40
Экономика

Disney закрыл сделку по покупке 21st Century Fox за $71 млрд

Walt Disney Company закрыла сделку по приобретению части активов холдинга 21st Century Fox (Fox), сумма сделки — около $71 млрд, говорится на сайте Disney.
Обновлено в 12:34
Энергетика

Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти

Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Политика

Врио главы Республики Алтай назначен Олег Хорохордин

Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Началову похоронят рядом с Малашенко

Обновлено в 10:46
Происшествия

На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек

Обновлено в 09:59
Футбол

Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено в 12:58
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Škoda Karoq
Автомобиль
Компактный паркетник, который должен был выпускаться с 2018 года автомобильной компанией Škoda Auto. Автомобиль возможно станет преемником компактного кроссовера Skoda Yeti. Известно, что автомобиль является двойником Seat Ateca. Представление Skoda Karoq ожидается 18 мая 2017 года на специальном мероприятии в Стокгольме. Автомобиль будет выпускаться на заводе Skoda в деревне Квасины.
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