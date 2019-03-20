Авто

Skoda Karoq начнут собирать в РоссииИзвестия 08:28

Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Об этом 20 марта сообщает Autonews со ссылкой на слова председателя совета директоров Skoda Майера Бернхарда.
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с чего всё началось

Стало известно, где и когда начнется выпуск кроссовера Skoda Karoq для российского рынка

Кстати, ранее в компании Skoda отмечали, что само появление кроссовера Karoq на российском рынке запланировано на 4-й квартал нынешнего года. Как уже сообщал "АВТОСТАТ", в 2018 году мировые продажи Skoda выросли на 4,4% до 1,25 млн автомобилей.
Автостат07:34

Подробнее о событии

Стало известно, где и когда начнется выпуск кроссовера Skoda Karoq для российского рынка

Автостат07:34

Skoda Karoq для России: известно, где будут собирать кроссовер!

За рулем07:13

Skoda наладит производство бюджетного кроссовера в Нижнем Новгороде

AutoNews07:40

Кроссовер Skoda Karoq начнут собирать в России

Тарантас Ньюс07:59

Российская версия Skoda Karoq будет собираться на заводе ГАЗ

CarsWeek.ru11:13

Компактный кроссовер Skoda Karoq будут собирать в Нижнем Новгороде

Российская газета08:19

Кроссовер Skoda Karoq будут выпускать в Нижнем Новгороде

Newsroom2412:51
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Футбол

РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) запретил самарскому клубу "Крылья Советов" регистрировать новых футболистов.
Обновлено в 14:06
Политика

Казахстанцы выступили против переименования Астаны

Активисты Казахстана организовали сбор подписей против смены названия столицы.
Обновлено в 12:43
Происшествия

В Якутии начались задержания после изнасилования россиянки

Прибывшие на место правоохранители задержали пьяного мужчину, который выкрикивал экстремистские лозунги, а руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов пообещал наказать виновных в изнасиловании женщины и призвал собравшихся обсудить этот вопрос на санкционированной акции позже.
Обновлено в 05:40
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла размер своего заработка

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Политика

Сенат Италии запретил прокуратуре судить Маттео Сальвини

Сенат Италии отказал прокуратуре в праве возбуждения уголовного дела в отношении вице-премьера, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, передает информагентство ANSA в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:20
Политика

ЦИК Украины отказал в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах

По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, международным наблюдателем на выборах президента Украины не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта — на Украине таким государством считают Россию.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Началову похоронят рядом с Малашенко

Обновлено в 10:46
Происшествия

В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды

Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.
Обновлено в 08:01
Экономика

Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова

Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Политика

МИД России сделал представление послу Чехии

Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Экономика

Forbes представил рейтинг самых надежных банков России

Издание Forbes представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов

По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Футбол

Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Футбол

Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в истории

«Бавария» сделает самые крупные инвестиции в трансферы за всю историю.
Обновлено в 10:45
Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось здоровье госпитализированной Елены Берковой

Обновлено в 15:21
Футбол

Каррера провёл переговоры с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».
Обновлено в 06:31
Политика

Зеленский заговорил об отказе от участия в выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что был готов поддержать лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, если бы тот принял участие в выборах.
Обновлено в 12:18
Политика

Радован Караджич получил пожизненное

Апелляция только ужесточила его наказание Международный апелляционный суд в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе войны в Боснии в 1992–1995 годах.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Петербурге в мусорном баке у жилого дома нашли ртуть

Обновлено в 14:25
Общество

Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

Обновлено в 10:17
Финансы

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на нынешнем уровне - 2,25-2,5%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора в среду по итогам заседания его руководства.
Обновлено в 14:25
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию

Японская компания Takeda сообщила о прекращении поставок трех препаратов в Россию после апреля.
Обновлено в 14:27
Авто

Компания Renault вывела на тесты полностью электрический Duster

Автомобильное подразделение компании Renault в Румынии проводит дорожные испытания электрической модели бюджетного кроссовера Dacia Duster.
Обновлено в 08:31
Хоккей

Шумаков госпитализирован после четвертого матча с «Барысом»

Хоккеист омского "Авангарда" Сергей Шумаков госпитализирован после четвертого матча серии плей-офф КХЛ с "Барысом", игрок получил травму в результате нарушения правил со стороны защитника казахстанского клуба Даррена Дица.
Обновлено в 15:28
Музыка

Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда»

Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Полиция возбудила дело о клевете по иску Рогозина

Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие

США заблокировали автобусы для эвакуации сирийских беженцев

Продолжается блокировка автобусов, предназначенных для эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», американской стороной.
Обновлено 18 марта в 18:41
Происшествия

Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного

В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.
Обновлено в 12:33
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Škoda Karoq
Автомобиль
Компактный паркетник, который должен был выпускаться с 2018 года автомобильной компанией Škoda Auto. Автомобиль возможно станет преемником компактного кроссовера Skoda Yeti. Известно, что автомобиль является двойником Seat Ateca. Представление Skoda Karoq ожидается 18 мая 2017 года на специальном мероприятии в Стокгольме. Автомобиль будет выпускаться на заводе Skoda в деревне Квасины.
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