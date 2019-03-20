Авто
Skoda Karoq начнут собирать в РоссииИзвестия 08:28
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Об этом 20 марта сообщает Autonews со ссылкой на слова председателя совета директоров Skoda Майера Бернхарда.
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с чего всё началось
Кстати, ранее в компании Skoda отмечали, что само появление кроссовера Karoq на российском рынке запланировано на 4-й квартал нынешнего года. Как уже сообщал "АВТОСТАТ", в 2018 году мировые продажи Skoda выросли на 4,4% до 1,25 млн автомобилей.Автостат07:34
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Прибывшие на место правоохранители задержали пьяного мужчину, который выкрикивал экстремистские лозунги, а руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов пообещал наказать виновных в изнасиловании женщины и призвал собравшихся обсудить этот вопрос на санкционированной акции позже.
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На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
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Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
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Обновлено в 14:17
Политика
МИД России сделал представление послу Чехии
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Экономика
Forbes представил рейтинг самых надежных банков России
Издание Forbes представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
Обновлено в 04:15
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В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
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Обновлено в 14:52
Футбол
Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Футбол
Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в истории
«Бавария» сделает самые крупные инвестиции в трансферы за всю историю.
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Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».
Обновлено в 06:31
Политика
Зеленский заговорил об отказе от участия в выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что был готов поддержать лидера украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, если бы тот принял участие в выборах.
Обновлено в 12:18
Политика
Радован Караджич получил пожизненное
Апелляция только ужесточила его наказание Международный апелляционный суд в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе войны в Боснии в 1992–1995 годах.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Петербурге в мусорном баке у жилого дома нашли ртуть
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Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%
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Обновлено в 14:25
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская компания Takeda сообщила о прекращении поставок трех препаратов в Россию после апреля.
Обновлено в 14:27
Авто
Компания Renault вывела на тесты полностью электрический Duster
Автомобильное подразделение компании Renault в Румынии проводит дорожные испытания электрической модели бюджетного кроссовера Dacia Duster.
Обновлено в 08:31
Хоккей
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Хоккеист омского "Авангарда" Сергей Шумаков госпитализирован после четвертого матча серии плей-офф КХЛ с "Барысом", игрок получил травму в результате нарушения правил со стороны защитника казахстанского клуба Даррена Дица.
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Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда»
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Полиция возбудила дело о клевете по иску Рогозина
Главное управление МВД по Москве по заявлению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина возбудило уголовное дело о клевете.
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Армия и оружие
США заблокировали автобусы для эвакуации сирийских беженцев
Продолжается блокировка автобусов, предназначенных для эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», американской стороной.
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Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного
В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.
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