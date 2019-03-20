Skoda Karoq начнут собирать в РоссииРИА Новости 14:39

Кстати, ранее в компании Skoda отмечали, что само появление кроссовера Karoq на российском рынке запланировано на 4-й квартал нынешнего года. Как уже сообщал "АВТОСТАТ", в 2018 году мировые продажи Skoda выросли на 4,4% до 1,25 млн автомобилей.

с чего всё началось

Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера. По словам представителя чешской компании, Karoq будут собирать на автозаводе в Нижнем Новгороде.

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