Авто
Новый кроссовер Skoda Karoq начнут собирать в РоссииРЕН ТВ вчера в 14:13
Компания Skoda начнет собирать российскую версию компактного кроссовера Karoq на заводе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает журнал "За рулем" со ссылкой на председателя совета директоров компании Бернхарда Майера.
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с чего всё началось
Кстати, ранее в компании Skoda отмечали, что само появление кроссовера Karoq на российском рынке запланировано на 4-й квартал нынешнего года. Как уже сообщал "АВТОСТАТ", в 2018 году мировые продажи Skoda выросли на 4,4% до 1,25 млн автомобилей.Автостатвчера в 07:34
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