Общество
Склон «Волгоград Арены» размыло после дождяBFM.ru 13:20
Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой. Об этом сообщили РИА Новости в мэрии Волгограда.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
Происшествия
Ивану Голунову представлена защита как свидетелю
Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.
Обновлено в 13:43
Спорт
Сборная России по гандболу победила Словакию
Обновлено в 14:36
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Общество
В Северодвинске сегодня пройдет митинг против новой мусорной свалки
Акция станет восьмой по счету, - рассказал "Эху Москвы" организатор, активист движения "Чистый Север-29" Олег Мандрыкин.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Политика
Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России
В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
Обновлено в 14:45
Спорт
Дмитрий Булыкин намерен участвовать в выборах в Мосгордуму
Как написал Булыкин в соцсетях, своими целями на посту депутата в случае победы он видит развитие детского и юношеского спорта и возможность для москвичей заниматься физкультурой.
Обновлено в 04:46
Наука
Создан робот-тролль, способный на иронию и сарказм
Кстати, говорит робот тоже весьма интересно – он способен управлять интонацией, делать ударение и акцент на определенные слова и в целом весьма неплохо транслирует сарказм.
Обновлено 14 июня в 05:17
Политика
Помпео заявил о наличии разведданных об «атаке Ирана» на танкеры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Красавица-дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя растет настоящей красавицей. 14-летняя Дева Кассель вышла в свет и сразу привлекла к себе внимание.
Обновлено в 08:23
Здоровье
Четыре главных принципа, которые сохранят здоровье детей на годы
Современные дети мало двигаются, много времени проводят в гаджетах, а пропитание им добывать не нужно — достаточно вытянуть руку и взять пирожок с полочки.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Очевидец спас от смерти пенсионера-мотоциклиста, упавшего на рельсы
Полиция Чехии обнародовала кадры спасения пожилого мотолюбителя, столкнувшегося со шлагбаумом и упавшего на железнодорожные пути прямо перед поездом.
Обновлено в 07:36
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.
Обновлено в 08:20
Авто
Кроссоверы займут 70% рынка к 2023 году
К 2023 году почти 70% рынка займут кроссоверы и внедорожники.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве
«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Политика
Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»
Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".
Обновлено в 12:17
Авто
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Спорт
Российские волейболисты уступили иранцам в Лиге наций
Встреча пройдет в бразильском городе Куяба. Россияне занимают второе место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 20 очков.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не распространять ложную информацию по конфликту в селе Чемодановка.
Обновлено в 11:04
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Жители Чемодановки нашли виновных в конфликте с цыганами
Обновлено в 13:47
Футбол
Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков из команды
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал об отношении к звездным игрокам команды.
Обновлено в 14:37
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09