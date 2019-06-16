Общество

Склон «Волгоград Арены» размыло после дождяBFM.ru 13:20

Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой. Об этом сообщили РИА Новости в мэрии Волгограда.
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Склон возле «Волгоград Арены» размыло из-за нагрузки на канализацию

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В Волгограде снова смыло щебенку со склона «Волгоград Арены»

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В мэрии объяснили причины «плавания» после ливня «Волгоград Арены»

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Склон у «Волгоград Арены» не устоял под очередным ударом стихии (ВИДЕО)

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НовостиВолгограда.ру09:59

Склон у «Волгоград Арены» размыло из-за высокой нагрузки на ливневку

РИА Новости11:24

«Власть не хочет признать ошибки»: урбанист уверен, что склон у «Волгоград Арены» оплатят горожане

V1.ru15:35
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Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ

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В Неаполе сорвали именную табличку Сарри

В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
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Ивану Голунову представлена защита как свидетелю

Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.
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Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
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Политика

Саакашвили увидел коррупцию в отсутствии на Украине современных зданий

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объяснил отсутствие на Украине городов с современной архитектурой коррупцией.
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Армия и оружие

Силы Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе учений НАТО

В военных маневрах принимают участие корабли и самолеты 16 стран-членов альянса Силы и средства Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019".
Обновлено вчера в 08:39
Политика

Ципрас пригрозил Турции санкциями Евросоюза

Евросоюз может принять санкции против Турции в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после внеочередного заседания правительственного Совета по иностранным делам и обороне.
Обновлено в 15:47
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму

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Политика

Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»

Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Спорт

Шубенков одержал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в нейтральном статусе, стал первым в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко).
Обновлено в 15:42
Происшествия

Проблемный самолет сел в Шереметьеве

Обновлено в 13:22
Музыка

Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов

Обновлено в 07:26
Армия и оружие

На Большом офицерском балу было сделано два предложения руки и сердца

Обновлено в 13:32
Общество

Майк Пондсмит ответил на критику Cyberpunk 2077

Майк Пондсмит, автор оригинала, ответил на критику.
Обновлено в 08:33
Общество

В Эстонии потребовали убрать красный крест из спектакля про Айболита

Эстонское отделение Красного Креста обратилось с требованием к руководству таллинского Русского молодежного театра убрать красный крест из спектакля «Доктор Айболит», об этом 16 июня сообщил художественный руководитель театра Александр Пуолакайнен в беседе РБК.
Обновлено в 15:38
Политика

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатого.
Обновлено в 14:21
Политика

Пошлины на американские товары ввела Индия

Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Дагестане детей кормили пальмовым маслом вместо сливочного

В ходе проведения совместно с УФСБ РФ по республике Дагестан оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2016 по 2018 годы под видом сливочного масла в школьные и дошкольные образовательные учреждение осуществлялась поставки продукта с наличием пальмового масла, вредного для организма и значительно дешевого по стоимости.
Обновлено в 07:21
Наука

В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа

В Шотландии нашли искусственные острова, которые оказались древнее Стоунхенджа.
Обновлено в 04:10
Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве и области на 17 июня объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 04:35
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Спешат успеть: европейцы опустошают американский авторынок секонд-хэнда

Европейцы вынуждены торопиться и массово вывозить из-за океана классический секонд-хэнд по нескольким причинам.
Обновлено в 15:56
Экономика

Американцам не хватает денег, образования и равенства

Согласно официальной статистике, около 45 миллионов американцев живут в бедности, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы.
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Армия и оружие

Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»

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Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма

Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.
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Карякин выиграл шахматный турнир «Армагеддон-2019»

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Политика

Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа

Правительство Израиля присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп в честь президента США Дональда Трампа.
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Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»

30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».
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Армия и оружие

Басурин: ВСУ обстреляли село Спартак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерийских установок калибра 122 мм село Спартак на северной окраине Донецка.
Обновлено в 16:16
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
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