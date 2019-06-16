Общество
Склон «Волгоград Арены» размыло после дождяBFM.ru 13:20
Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой. Об этом сообщили РИА Новости в мэрии Волгограда.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:12, Ашберн
Экономика
Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду
Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации
Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».
Обновлено в 04:45
Футбол
Президент «ПСЖ» разочаровался в звездах клуба
Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал звездных игроков команды, заявив, что готов расстаться с ними, если они не изменят своего отношения к работе.
Обновлено в 15:19
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено в 15:20
Общество
«Буше» пригубит вина
В компании полагают, что на московском рынке сегмент натуральных вин пока недостаточно представлен и в нем есть возможности для развития.
Обновлено в 17:00
Политика
Болтон встретился с сестрой арестованного в России Пола Уилана
Советник президента США по безопасности Джон Болтон встретился с сестрой арестованного в РФ по подозрению в шпионаже Пола Уитана Элизабет.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
Политика
В Кремле объяснили выжидательную позицию Путина в отношении Зеленского
Президент РФ Владимир Путин занял выжидательную позицию по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, потому что пока нет понимания, как тот будет относиться к тем или иным вопросам на повестке дня.
Обновлено в 08:39
Политика
Ципрас пригрозил Турции санкциями Евросоюза
Евросоюз может принять санкции против Турции в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после внеочередного заседания правительственного Совета по иностранным делам и обороне.
Обновлено в 15:47
Общество
Жителей Киселевска, просивших убежище у Канады, переселят
Обновлено в 03:16
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене
Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
Обновлено в 03:13
Общество
Этот суровый народ первым пришел к российским северным берегам и стал для всех загадкой
С одной стороны, кажется, что эти общины русских и финно-угорских народов ничего не объединяет, они и сами путаются в показаниях — кто принадлежит к поморам, а кто нет.
Обновлено в 14:41
Гаджеты
IKEA тоже решила потроллить Apple и ее новый Mac Pro
Напомним, что американская компания Apple в рамках WWDC 2019 показала новый Mac Pro, в котором дизайн многим напомнил обычную терку.
Обновлено в 15:02
Политика
Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на Голанах
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США.
Обновлено в 17:03
Наука
Птицы синхронизируют мысли, когда поют дуэтом
Немецкие орнитологи выяснили, что мысли птиц начинают синхронизироваться, когда они поют дуэтом.
Обновлено вчера в 02:12
Армия и оружие
Совбез РФ: НАТО логично было распустить в 1991 году
Фото: theworldnews.net Заместитель секретаря Совбеза РФ заявил, что НАТО надо было ликвидировать вслед за роспуском Организации Варшавского договора в 1991 году, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:50
Политика
Саакашвили рассказал, почему на Украине нет современной архитектуры
Напомним, бывшего президенту Грузии, получившего на Украине гражданство и возглавившего Одесскую область, Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства в июле 2017 года.
Обновлено в 17:52
Общество
Митинг против экотехнопарка «Шиес» прошел в Северодвинске
15 июня ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес" в Архангельской области.
Обновлено в 13:29
Музыка
Скончался барабанщик «Машины времени»
Обновлено в 07:12
Общество
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 09:45
Спорт
Карякин победил на шахматном турнире «Армагеддон»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на шахматном турнире "Армагеддон", сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:34
Футбол
Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией
Дубль нападающего Федерико Кьезы помог сборной Италии одержать победу над Испанией в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу.
Обновлено в 17:00
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31