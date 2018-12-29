Общество
"На утро 29 декабря произошел технический сбой в базе государственных реестров лицензий, в связи с чем временно в компании по одной лицензии из четырех на складах в Казани, Самаре и Московской области частично была приостановлена деятельность", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс06:36
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Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации
МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.
Обновлено в 11:12
Транспорт
РЖД начнет продавать невозвратные билеты с 20 января
«С 20 января 2019 года АО "Федеральная пассажирская компания" предложит пассажирам воспользоваться специальным "невозвратным" тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)»,— сообщили в РЖД.
Обновлено в 09:03
Общество
МЧС попросило москвичей не запускать пиротехнику из окон и балконов
МЧС призвало москвичей не запускать пиротехнику из окон и балконов.
Обновлено в 11:40
Транспорт
РЖД получила первый современный плацкартный вагон
Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Транспорт
В Крыму открыто движение на первой очереди трассы «Таврида»
Глава Крыма Сергей Аксёнов первым проехал по одному из четырёх участков построенной первой очереди федеральной трассы «Таврида».
Обновлено в 02:51
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении зарплаты врачей почти на 40% за год
Зарплаты врачей в 2018 году увеличились на 39% и составили в среднем по стране 75 тысяч рублей, у среднего медицинского персонала зарплата увеличилась на 25%, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:09
Здоровье
Роспотребнадзор призвал выбросить салаты после новогоднего застолья
Роспотребнадзор советует не хранить после новогоднего застолья салаты, паштеты, заливные блюда и изделия с кремом, сообщает пресс-служба московского управления ведомства.
Обновлено в 08:47
Общество
ВЦИОМ: россияне просят у Деда Мороза здоровья, мира и денег
Больше всего россияне хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год здоровье себе и близким и мира во всем мире, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 01:36
Общество
Ученые рассказали о последствиях отказа от алкоголя на месяц
Отказ от алкоголя в течение месяца приводит к тому, что люди начинают контролировать количество потребляемого алкоголя, получают больше энергии, лучше выглядят и теряют лишний вес.
Обновлено в 08:22
Общество
Экипаж МКС встретит 2019 год 15 раз
Российский космонавт Олег Кононенко поздравил с орбиты всех землян с наступающим Новым годом и рассказал, что экипаж Международной космической станции встретит 2019 год 15 раз.
Обновлено в 05:48
Общество
Правительство упростило прописку на дачах
Правительство России упростило порядок признания садовых домов жилыми и, следовательно, прописку на дачах.
Обновлено в 04:51
Общество
В Москве в субботу вечером включат праздничную подсветку
В субботу, 29 декабря, в Москве подсветка перейдет на праздничный режим работы.
Обновлено в 08:03
Общество
Роскомнадзор сообщил о сокращении срока блокировки запрещенных сайтов
В сообщении Роскомнадзора говорится, что, получив уведомление о включении ресурса в реестр, провайдер обязан «незамедлительно проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта и в течение суток принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации».
Обновлено в 07:09
Здоровье
Врач из Китая рассказал, как похудеть не голодая
Худеть не голодая К китайской медицине нередко обращаются женщины в погоне за красотой, но Лю Цзиньюань утверждает, что и здесь нет волшебной пилюли.
Обновлено в 02:11
Общество
Мамаева рассказала, как будет встречать Новый год без мужа
Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о том, как планирует встречать Новый год без мужа.
Обновлено в 04:35